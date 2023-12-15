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Смартфоны Redmi Note 13 4G и Note 13 Pro+ 5G прошли сертификацию NBTC
Данный факт говорит о скором международном релизе устройств

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 Xiaomi официально объявила о запуске смартфонов Redmi Note 13, запуск которых состоится 4 января. Хотя ожидаются к выходу версии 5G, такие как Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G, в сети также появились слухи о Redmi Note 13 4G.

 Теперь NBTC в Таиланде подтверждает его существование, поскольку устройство прошло процесс сертификации. Кроме того, Note 13 Pro+ также был замечен в NBTC. В списке показано, что Redmi Note 13 сертифицирован под номером модели 23129RAA4G, а топовый Redmi Note 13 Pro+ 5G имеет номер модели 23090RA98G. Кроме этого, NBTC не раскрывает никаких характеристик смартфонов.

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 Согласно предыдущему сообщению, Note 13 4G будет оснащен чипсетом Snapdragon 685, а также 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Он будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц.

 Что касается камер, можно ожидать тройной модуль с основным объективом на 108 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Кроме того, ходят слухи, что смартфон будет работать на оболочке MIUI 14 на базе Android 13 и будет доступен в фиолетовом и зеленом оттенках.

 В свою очередь Redmi Note 13 Pro+ 5G уже запущен в Китае. Он оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с глубиной цвета 10 бит, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 7200 Ultra в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.1.

 На задней панели телефона расположена тройной модуль, включающий основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и макрокамеру на 2 МП. На передней панели находится фронтальная камера на 16 МП.

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 Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Другие характеристики устройства включают в себя встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, стереодинамики, ИК-передатчик и степень защиты от пыли и воды IP68.

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Источник: gizmochina.com
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