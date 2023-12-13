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Раскрыты характеристики процессоров Core i3-14100 и Core i5-14400
Кроме того стало известно, что 8 января Intel выпустит процессоры 14-го поколения Core с заблокированным множителем для настольных ПК

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 До запуска процессоров серии Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт и менее для настольных ПК осталось менее четырех недель. Выход оставшейся части серии Raptor Lake Refresh намечен на 8 января, утверждает ECSM. Эти временные рамки, похоже, совпадают с выступлением генерального директора на выставке CES 2024, которая запланирована на следующий день.

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 Этот слух связан с утечкой информации о двух новых деталях: Core i3-14100 и Core i5-14400. Первый - это четырехъядерный процессор с 8 потоками, у которого все ядра являются производительными. Этот процессор будет иметь тактовую частоту в режиме ускорения до 4,7 ГГц. TDP по умолчанию составляет 60 Вт, но увеличивается до 68,75 Вт во время стресс-теста AIDA64.

 Кроме того ECSM предоставил скриншот, подтверждающий, что Core i5-14400 будет включать 6 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядер, что дает конфигурацию из 10 ядер и 16 потоков. Этот процессор также имеет тактовую частоту до 4,7 ГГц, но во время стресс-теста AIDA64 она поднимается до 4,1 ГГц для P-ядер и до 3,5 ГГц для E-ядер. Кроме того мощность процессора может достигать 84,75 Вт.

 Источник также предоставил оценки CPU-Z и Cinebnech для обоих процессоров. Также ранее в сеть попали результаты модели Core i5-14600 из того же источника.

 Core i3-14100:

• CPU-Z ST: 730,4;

• CPU-Z MT: 3624,8;

• Cinebench ST: 1742;

• Cinebench MT: 9091.

 Core i5-14400:

• CPU-Z ST: 759,1;

• CPU-Z MT: 6630,9;

• Cinebench ST: 1773;

• Cinebench MT: 16074.

 Core i5-14600:

• CPU-Z ST: 837,7;

• CPU-Z MT: 9395,4;

• Cinebench ST: 1992;

• Cinebench MT: 22768.

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 Примерно в то же время компания собирается выпустить настольные процессоры мощностью 58–65 Вт и серию Core-T с низким энергопотреблением и TDP по умолчанию 35 Вт. Более того, ожидается, что Intel представит специальный процессор Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 ГГц. Сообщается, что эта модель получит TDP по умолчанию 150 Вт.

#intel #процессоры #процессоры intel #core i5-14400 #core i5-14600 #core i3-14100
Источник: videocardz.com
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