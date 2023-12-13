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До запуска процессоров серии Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт и менее для настольных ПК осталось менее четырех недель. Выход оставшейся части серии Raptor Lake Refresh намечен на 8 января, утверждает ECSM. Эти временные рамки, похоже, совпадают с выступлением генерального директора на выставке CES 2024, которая запланирована на следующий день.
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Этот слух связан с утечкой информации о двух новых деталях: Core i3-14100 и Core i5-14400. Первый - это четырехъядерный процессор с 8 потоками, у которого все ядра являются производительными. Этот процессор будет иметь тактовую частоту в режиме ускорения до 4,7 ГГц. TDP по умолчанию составляет 60 Вт, но увеличивается до 68,75 Вт во время стресс-теста AIDA64.
Кроме того ECSM предоставил скриншот, подтверждающий, что Core i5-14400 будет включать 6 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядер, что дает конфигурацию из 10 ядер и 16 потоков. Этот процессор также имеет тактовую частоту до 4,7 ГГц, но во время стресс-теста AIDA64 она поднимается до 4,1 ГГц для P-ядер и до 3,5 ГГц для E-ядер. Кроме того мощность процессора может достигать 84,75 Вт.
Источник также предоставил оценки CPU-Z и Cinebnech для обоих процессоров. Также ранее в сеть попали результаты модели Core i5-14600 из того же источника.
Core i3-14100:
• CPU-Z ST: 730,4;
• CPU-Z MT: 3624,8;
• Cinebench ST: 1742;
• Cinebench MT: 9091.
Core i5-14400:
• CPU-Z ST: 759,1;
• CPU-Z MT: 6630,9;
• Cinebench ST: 1773;
• Cinebench MT: 16074.
Core i5-14600:
• CPU-Z ST: 837,7;
• CPU-Z MT: 9395,4;
• Cinebench ST: 1992;
• Cinebench MT: 22768.
Примерно в то же время компания собирается выпустить настольные процессоры мощностью 58–65 Вт и серию Core-T с низким энергопотреблением и TDP по умолчанию 35 Вт. Более того, ожидается, что Intel представит специальный процессор Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 ГГц. Сообщается, что эта модель получит TDP по умолчанию 150 Вт.