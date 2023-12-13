Компания стала первой, представившей свои грядущие мини системы на базе новых APU AMD Ryzen 8040

Серия APU Hawk Point основана на Ryzen 7040 Phoenix и включает в себя архитектуру процессора Zen4 и графику RDNA3. Основные компоненты остаются прежними, сохраняя одинаковую конфигурацию и тактовую частоту во всей серии Hawk Point. Основное изменение заключается в увеличении скорости интегрированного ядра ускорения Al, называемого XDNA. Теперь он должен предлагать производительность 16 TOPS вместо 10.

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Серия 4x4 BOX 8040 является преемником моделей BOX 7040, которые, что интересно, были анонсированы всего четыре месяца назад. На этом фундаменте построены мини-ПК BOX 8040, которые, судя по всему, используют аналогичную конструкцию печатной платы, но с дополнительным слотом M.2.

Новые промышленные мини-ПК ASRock оснащены процессорами Ryzen 7 8840U или Ryzen 5 8640U. Первый может похвастаться 8 ядрами и 16 потоками с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц, а второй представляет собой 6-ядерный и 12-поточный чип с возможностью повышения частоты до 4,9 ГГц. Еще одно отличие заключается во встроенной графике: Radeon 780M с 12 CU против Radeon 760M с 8 CU.

ASRock официально не раскрыла точный TDP для этих APU, но их можно настроить в диапазоне мощности от 15 до 30 Вт со значением по умолчанию 28 Вт.

Характеристики мини-ПК 4 x 4 BOX 8040:

• AMD Ryzen серии 8040U;

• 2 слота SO-DIMM DDR5 5600 МГц, до 96 ГБ (48 ГБ на каждый модуль DIMM);

• 2 порта USB4, 1 порт USB 3.2 Gen 2, 2 порта USB 2.0, 2 порта M.2 Key M, 1 порт M.2 Key E;

• гигабитный сетевой порт Realtek, 2,5-гигабитный сетевой порт Realtek;

• Поддержка четырех дисплеев: 2 x HDMI 1.4b, 2 x DP 1.4a ;

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Серия 4x4 BOX 8040 будет выпущена либо в виде мини-ПК, либо в виде материнских плат для встраивания пользователей в их существующие системы. ASRock не сообщила цены и срок появления в продаже. Официально серия APU AMD Ryzen 8040U должна появиться на прилавках магазинов в первом квартале 2024 года.