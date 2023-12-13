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Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready 546.33
Обновление, как всегда вносит ряд исправлений, а также принесла поддержку новой игры The Finals, с огромной скоростью набирающей популярность в Steam

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 Nvidia сегодня выпустила новый графический драйвер Game Ready 546.33, который добавляет поддержку трех новых игр, включая Fortnite Chapter 5, Squad и The Finals. Последняя представляет собой совершенно новый шутер от первого лица от Embark Studios, состоящей из бывших разработчиков Battlefield, которая незаметно вышла из раннего доступа и была запущена в Steam несколько дней назад. Популярность игры резко возросла с момента ее появления. Одновременное нахождение более 200000 игроков в игре позволяет ей войти в десятку самых популярных на платформе Steam.

 The Finals представляет собой новый взгляд на жанр шутеров от первого лица, в котором присутствуют некоторые элементы игрового процесса, отсутствующего в других современных шутерах. Определяющей особенностью игры являются разрушаемые здания, которые открывают практически бесконечное количество игровых возможностей. И говорится о разрушаемых зданиях, то не имеется в виду типичная физика разрушения зданий, которую можно увидеть в Battlefield или War Thunder. Здания в The Finals полностью разрушаемы сверху донизу, что позволяет игрокам блокировать цели, создавать узкие места и заставлять перемещаться вражеским игрокам по своему желанию.

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 Действие игры разворачивается в виртуальном турнире, где зрители наблюдают за геймерами на краю карты. Основной игровой режим прост: в нем участвуют три команды по три человека, которым нужно собрать наличные и потратить их для победы. Но выиграть игру может быть чрезвычайно сложно из-за разрушаемых зданий и большого количества оружия, гаджетов и классов персонажей.

 Последнее обновление драйверов Nvidia должно обеспечить геймерам максимально плавный игровой процесс на видеокартах GeForce. The Finals не особенно требовательна, хотя в ней реализованы все новейшие графические функции Nvidia, такие как DLSS, DLAA, DLSS 3 Frame Generation, Reflex и RTX Global Illumination, позволяющие улучшить производительность игры и/или качество изображения.

 Согласно тестам Nvidia, игра может легко показать скорости более 90 кадров в секунду на RTX 4060 при разрешении 1080p с трассировкой лучей и максимальными графическими настройками игры, и все это без включения DLSS. В свою очередь флагманская RTX 4090 при разрешении 4K может достигать 130 кадров в секунду при исходном разрешении 4K или 226,2 кадров в секунду с включенным масштабированием DLSS и генерацией кадров.

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 Чтобы сыграть в The Finals на карте Nvidia, обязательно нужно скачать новый драйвер. Игра может просто не загрузиться со старыми драйверами Nvidia, из-за чего на дисплее отображается черный экран.

#nvidia #steam #valve #rtx 4090 #драйверы #rtx 4060 #the finals #geforce game ready #драйверы geforce #драйверы для видеокарт
Источник: tomshardware.com
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