Адаптер имеет интересный дизайн с подключением кабелей питания под углом 90 градусов по отношению в разъему на видеокарте

Вместо того чтобы прятать все силовые кабели, идея AKASA состоит в том, чтобы наоборот продемонстрировать их открыто. Недавно представленный адаптер G-Nexus P24 для графических процессоров NVIDIA RTX 40 использует три 8-контактных разъема питания, поддерживая мощность до 600 Вт, что означает превышение технических характеристик. Каждый 8-контактный кабель питания может обеспечивать максимальную мощность 150 Вт, в результате чего совокупная выходная мощность разъема составляет 450 Вт. Это касается всех карт RTX 4080 и даже RTX 4090, но для разгона может потребоваться либо другой кабель, либо альтернативный кабель-адаптер.

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Пользователи, выбирающие этот адаптер, должны обеспечить его надежное соединение, помня о том, что 8-контактные кабели питания не оказывают чрезмерного давления на разъем. AKASA рекомендует держать кабели подальше от источников тепла, что потенциально может оказаться сложной задачей, учитывая расположение на официальном рендере этого кабеля рядом с радиатором RTX 40.

L-образный адаптер питания, предлагаемый AKASA, представляет собой интересную концепцию. Однако, похоже, это исключает ключевые преимущества силового кабеля 12VHPWR, которые занимают меньшую площадь и упрощают прокладку кабелей. Однако AKASA имеет в ассортименте ряд адаптеров, которые удовлетворят разнообразные потребности пользователей.

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