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Представлен мини-ПК G4 Edge с Ryzen 9 7940HS и GeForce RTX 4060
Система имеет компактные размеры, стильный дизайн и позволяет получить отличную производительность во всех современных играх AAA класса

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 ETA PRIME является популярным каналом, рассказывающим о последних моделях мини-ПК, игровых портативных компьютеров, а также компьютеров малого форм-фактора или одноплатных компьютеров. На этот раз канал протестировал новую систему G4 Edge, которая представляет собой улучшенную версию прошлогодней системы на базе процессора Core i9-12900H и видеокарты RTX 3050 Ti.

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 Новый G4 Edge сочетает в себе процессор Ryzen 9 7940HS Phoenix и мобильную графику GeForce RTX 4060. Вместо того чтобы полагаться на встроенную графику, геймеры получают доступ к модели NVIDIA среднего класса с 8 ГБ видеопамяти, основанной на архитектуре Ada Lovelace и обеспечивающей поддержку новейших технологий, включая DLSS 3.5.

 AMD 7940HS является флагманским APU Phoenix с 8 ядрами Zen4, тактовой частотой до 5,2 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA3. Та же конфигурация будет использоваться только что анонсированной серией Ryzen 8040, за исключением более медленного процессора XDNA для работы с искусственным интеллектом.

 G4 Edge Mini расширяет использование небольших ПК с выделенной графикой, и предназначен для нишевого сегмента рынка, в котором доминируют китайские производители и ныне снятая с производства серия Intel NUC. Конкурировать с сегодняшним героем может разве что Intel NUC 12 Enthusiast, оснащенный процессором Intel Core i7-12700H и графикой Arc A770M, поддерживающий до 16 ГБ видеопамяти. Но графический ускоритель для ноутбука RTX 4060 должен обеспечивать лучшую производительность, особенно с учетом настраиваемого TGP, мощность которого может достигать 140 Вт.

 Будучи игровым ПК, эта система немного больше, чем стандартные мини-ПК малого форм-фактора, обычно встречающиеся в мультимедийных и бизнес-средах. Однако увеличенный размер дал компании возможность использовать более эффективную систему охлаждения и разместить до 64 ГБ памяти DDR5. Кроме того, мини-ПК оснащен двумя слотами M.2 NVMe и местом для 2,5-дюймового накопителя.

 Что касается игровой производительности, то графический процессор ноутбука RTX 4060 обеспечивает достаточную мощность для работы с большинством игр с разрешением 1080p, тогда как для достижения разрешения 1440p может потребоваться включение DLSS. Учитывая, что этот мини-ПК оснащен полноценным вариантом графики RTX 4060, геймеры могут рассчитывать на более высокую производительность по сравнению со многими игровыми ноутбуками с подобной графикой, которые часто сталкиваются с ограничениями в мощности или эффективности охлаждения.

 Ниже можно посмотреть видео с обзором данного мини-ПК для получения более подробной информации и тестирования:

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Источник: videocardz.com
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