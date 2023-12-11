Компания уже сделала серьезный шаг к этому, инвестрировав во Вьетнам сотни миллионов долларов

Появилась информация, что Nvidia рассматривает Вьетнам как потенциальный «второй дом» и планирует официально присутствовать в этой азиатской стране. Сообщение последовало за заявлением генерального директора компании Дженсена Хуанга, который поведал общественности, что Nvidia откроет центр во Вьетнаме.

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Дженсен Хуан сделал это заявление во время конференции по полупроводникам и искусственному интеллекту в Ханое. Хотя он не предоставил подробностей о конкретных технологиях, которые будут размещены в центре, его заявление предполагает, что компания намерена расширить свое присутствие во Вьетнаме.

Планы расширения Nvidia соответствуют ее глобальной стратегии по установлению сильного присутствия на ключевых рынках по всему миру, и компания уже инвестировала в страну 250 миллионов долларов.

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В результате торговых ограничений, наложенных США на Китай, Вьетнам стал ключевым игроком в мировой полупроводниковой промышленности. В стране расположено несколько крупных заводов по сборке микросхем, в том числе крупнейший в мире завод Intel и предприятия по выпуску смартфонов. Учитывая потенциал разработки и производства микросхем, Вьетнам готов стать крупным игроком в отрасли.