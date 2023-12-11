Смартфон получит чипсет Mediatek MT6765 и 3 ГБ ОЗУ

Infinix недавно анонсировала смартфон Smart 8 HD в Индии, а сейчас бренд работает над еще одним устройством серии Smart 8. Это Infinix Smart 8 Plus. Телефон был замечен в консоли Google Play, раскрывающей его основные характеристики и дизайн. Smart 8 Plus указан в консоли под номером модели X6526.

На рендере Infinix Smart 8 Plus в сертификации консоли Google Play виден вырез по центру, окруженный толстыми рамками и нижним подбородком. Согласно списку, устройство будет оснащено процессором MediaTek MT6765, включающим четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 ГГц и четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон будет оснащен 3 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением ОС Android 13 из коробки.

реклама

В списке консоли Google Play также указано, что Infinix Smart 8 Plus будет иметь дисплей с разрешением 1612 x 720 пикселей с плотностью 320 ppi. Остальные характеристики смартфона остаются пока загадкой.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит сказать, что недавно дебютировавший Infinix Smart 8 HD оснащен дисплеем с частотой 90 Гц, вырезом по центру и динамической интерактивной панелью. Смартфон оснащен основной камерой на 13 МП и передней камерой на 8 МП. Работает устройство на базе процессора UniSoC T606 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч.