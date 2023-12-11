Видеокарта стала очередной моделью к юбилею компании с аналогичным дизайном системы охлаждения

GALAX China готовит выпуск новых видеокарт к своему 20-летнему юбилею. Компания представит новые модели лишь на китайском рынке, поэтому выход упомянутой сегодня карты на мировой рынок не ожидается.

Напомню, что недавно компания представила серию RTX 4090 в двух цветовых вариантах: черном и белом. Несмотря на официальный запуск, обе модели больше не доступны, поскольку NVIDIA не может поставлять графические процессоры AD102-350 в Китай из-за экспортных ограничений США. Однако ожидается, что GALAX вновь представит эту карту как модель RTX 4090D, которая заменит оригинал в следующем году.

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Между тем GALAX представила совершенно новый графический ускоритель RTX 4070 с вдвое меньшим объемом памяти (12 ГБ GDDR6X) и меньшим количеством ядер графического процессора по сравнению с моделью RTX 4090 (5888 против 16384). Однако эта карта имеет аналогичную уникальную конструкцию системы охлаждения с одним из вентиляторов, расположенном на задней стороне.

Толщина видеокарты составит всего 45 мм, что геймеры оценят по достоинству. Это означает, что карта занимает только 2 слота на материнской плате, а это значительно меньше модели RTX 4090. Тот же подход используется и при прокладке кабелей, которая включает скрытый 8-контактный разъем питания под небольшой магнитной крышкой.

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Компания GALAX подтвердила, что карта будет иметь тактовую частоту 2610 МГц в режиме Performance и потреблять 215 Вт. Эта частота на 5,5 процента выше эталонной, а мощность на 15 Вт больше. Подробностей о планируемых других моделях, например, RTX 4070 Ti или RTX 4080 пока нет, однако первое почти само собой разумеющееся, учитывая, что кулер будет полностью физически и совместим с ней.