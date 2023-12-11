Однако другой источник утверждает, что консоль получит на четыре вычислительных блока меньше

Новые подробности поступили с форумов Kepler и ResetEra, где были опубликованы предполагаемые характеристики консоли следующего поколения. Система, известная как PS5 Pro, уже несколько месяцев является предметом спекуляций. Однако ожидается, что полные спецификации будут опубликованы позже благодаря распространению комплектов разработки. Об этом заявил известный инсайдер Том Хендерсон.

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Название Project Trinity представляет собой комбинацию трех технологий: быстрой системы хранения, ускоренной трассировки лучей и масштабирования. Это фундаментальные компоненты современных игр и графики.

Как упоминалось ранее, консоль PS5 Pro получит новый чипсет под названием Viola, изготовленный с использованием технологического процесса TSMC N4P. В специальном APU будут использоваться процессорные ядра Zen 2, а это означает, что он сохранит ту же микроархитектуру, что и текущая версия консоли. Утверждается, что процессорные ядра теперь будут разгоняться до 4,4 ГГц. Более того, AMD собирается улучшить графические возможности этой консоли, представив новую архитектуру RDNA 3.

Подробности конфигурации графического процессора различаются в зависимости от источника. Кеплер, который первым назвал специальный APU Viola, утверждает, что чипсет предлагает 60 вычислительных блоков из 64 доступных. Это означает, что графический процессор имеет 3840 потоковых процессоров, та же конфигурация, которая уже используется в настольных графических картах RX 7800 XT на базе Navi 32. Стоит отметить, что эта информация противоречит тому, что утверждает ResetEra, сообщающий о 56 CU.

В то время как в APU PS5 использовался гибрид архитектур RDNA 1/2, ожидается, что будущая PS5 Pro перейдет на гибрид графических архитектур RDNA 3/4. Основная графика будет основана на RDNA 3 с улучшениями в трассировке лучей из архитектуры RDNA 4.

Сообщается, что игровая консоль оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти, обеспечивая пропускную способность 576 ГБ/с. По слухам, тактовая частота графического процессора составляет 2 ГГц, что соответствует вычислительной мощности с одинарной точностью 28,67 терафлопс.

В этом сообщении также утверждается, что AMD намеревается интегрировать свое AI-ядро XDNA2 в специальный процессор Viola для PS5 Pro. Эта архитектура, которую также планируется использовать в серии Strix Point Zen 5 в следующем году, обеспечит трехкратное улучшение по сравнению с XDNA1, используемым в APU Phoenix Zen 4. Однако, по словам Кеплера, это не так и в чипе Viola не будет ядра XDNA2.

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Первоначально предполагалось, что выпуск консоли должен был состояться в ноябре 2024 года, но новая информация сообщает о переносе этого события на сентябрь.