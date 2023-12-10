Старшая модель серии получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 лишь к середине следующего года

Vivo представила Vivo X100 и X100 Pro с чипсетом Dimensity 9300 в Китае в прошлом месяце. Кроме того компания разрабатывает модель Vivo X100 Pro+ на базе чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 3. Однако согласно недавним утечкам, запуск X100 Pro Plus задерживается по сравнению с первоначально заявленными сроками.

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В недавних сообщениях утверждалось, что Vivo X100 Pro Plus будет анонсирован в апреле вместе с некоторыми другими устройствами, такими как серия складных телефонов Vivo X Fold 3. Тем не менее недавнее сообщение на Weibo, опубликованное инсайдером Digital Chat Station, показывает, что на следующем мероприятии Vivo в Китае будут представлены три продукта, такие как планшет Vivo Pad 3, вариант Vivo 100 с плоским экраном (вероятно, он будет называться Vivo X100s) и серия Vivo X Fold 3. Хотя инсайдер не упомянул об этом, похоже, что эти устройства могут официально выйти в марте или апреле 2024 года.

Сообщается, что планшет Pad 3 и X100 оснащены чипсетом Dimensity 9300. В свою очередь серия X Fold 3 будет работать на основе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Инсайдер добавил, что выпуск Vivo X100 Pro+ задерживается, однако подробности относительно пересмотренных сроков запуска не разглашаются. Вероятно, Vivo X100 Pro+ может появиться в первой половине 2024 года.

Сообщается, что Vivo также работает над складным телефоном Vivo X Flip 2. Пока неясно, будет ли он выпущен с Vivo X Fold 3 или с Vivo X100 Pro+.

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Напомню также, Vivo недавно подтвердила, что Vivo X100 и X100 Pro выйдут на мировой рынок 14 декабря. В настоящее время компания принимает предварительные заказы на X100 и X100 Pro.