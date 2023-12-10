Основной упор в новой ОС будет стелан на повсеместном использовании искусственного интеллекта

Microsoft готовится к выпуску новой версии Windows под предварительным кодовым названием «Hudson Valley», которая потенциально будет продаваться как Windows 12. Ожидается, что это обновление, согласно многочисленным источникам, будет выпущено во второй половине 2024 года и совершит революцию в операционной системе, уделив особое внимание искусственному интеллекту (ИИ).

Ранние версии Hudson Valley в настоящее время проходят тестирование на канале Windows Insider Canary, а выпуск RTM-версии запланирован на апрель 2024 года.

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Основное внимание в Hudson Valley уделяется улучшению пользовательского опыта с помощью искусственного интеллекта. Ключевые функции включают в себя оболочку Windows, управляемую искусственным интеллектом, и расширенного помощника Copilot AI. Этот помощник предназначен для непрерывной работы в фоновом режиме, улучшая такие функции, как поиск, запуск приложений, управление рабочими процессами и другое. Искусственный интеллект будет глубоко интегрирован в операционную систему, и для оптимальной производительности потребуется новое оборудование NPU (нейронный процессор). Следовательно, требования к аппаратному обеспечению компьютеров значительно возрастут, что потенциально сделает старые компьютеры несовместимыми с некоторыми функциями, ориентированными на искусственный интеллект.

По прогнозу IDC, ожидается, что сборки ПК с искусственным интеллектом, оснащенные NPU, резко увеличатся и достигнут 81% к 2027 году. Это указывает на тенденцию к массовому внедрению ИИ на рынке ПК.

Недавние обновления Windows 11, в том числе Copilot AI и удаление фона в Paint, намекают на постоянную приверженность Microsoft улучшениям на основе искусственного интеллекта. Кроме того, сообщается, что в разработке находится новая дорожная карта для циклов обновлений Windows.

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Помимо усовершенствованного Copilot, Hudson Valley представит обои на базе искусственного интеллекта с динамическими эффектами параллакса и возможностями взаимодействия, функцию суперразрешения, улучшающую качество изображения на фотографиях, видео и играх, улучшенный режим энергосбережения и потенциальное обновление интерфейса рабочего стола с системным треем, расположенным вверху. Однако окончательное название и особенности будущей Windows 12 еще не подтверждены.