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Huawei анонсировала 5-нм мобильный чипсет Kirin 9006C
Новинка стала ответом на беспрецендентные санкции, наложенные США на китайский высокотехнологичный сектор

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 Несмотря на серьезные санкции со стороны США, китайский технологический гигант Huawei выпустил новый 5-нм чипсет Kirin 9006C. Эта разработка вышла спустя всего несколько месяцев после того, как компания Huawei представила свой 7-нм чип Kirin 9000S, используемый в последних смартфонах серии Mate 60.

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 Санкции США серьезно повлияли на технологический сектор Китая, особенно на отечественные бренды, такие как Huawei, которые сильно зависели от американских технологий. Эти санкции ограничивают доступ к важнейшим полупроводниковым изделиям американских компаний, таких как Qualcomm, и затрагивают подавляющее большинство китайских фирм.

 Однако ранее в этом году компания Huawei добилась прорыва со своим 7-нм процессором ARM Kirin 9000S. Процессор был произведен SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) и используется в Huawei Mate 60, побившем рекорды продаж в Китае.

 Хотя чипсет Kirin 9000S не может полноценно конкурировать с последними разработками Qualcomm или MediaTek, это гораздо более продвинутый процессор, чем кто-либо ожидал от SMIC с ее текущими аппаратными возможностями.

 Судя по всему, Kirin 9000S положил начало серии чипов, призванных бросить вызов санкциям. Теперь Huawei расширяет свои возможности, выпустив очередную мобильную систему на чипе - Kirin 9006C.

 Новый процессор может похвастаться восемью ядрами ARM (четыре Cortex-A77 и четыре Cortex-A55) с максимальной тактовой частотой 3,13 ГГц. Хотя характеристики на первый взгляд могут показаться устаревшими, но настоящей изюминкой является 5-нм техпроцесс, что является важной вехой, достигнутой Huawei, несмотря на санкции США. Ожидается, что Kirin 9006C будет производиться SMIC, как и Kirin 9000S.

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 В настоящее время Kirin 9006C можно найти только в ноутбуке Huawei Qingyun L540. Однако его потенциал простирается далеко за пределы мобильных компьютеров. Слухи предполагают, что Huawei будет использовать этот новый мощный 5-нм чип Kirin в своей предстоящей серии смартфонов P70, анонс которых ожидается в начале следующего года.

#intel #процессоры #процессоры arm
Источник: gizmochina.com
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