Информация, подтверждающая это, появилась сегодня в сети благодаря публикации на Weibo характеристик ноутбука Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Согласно имеющейся информации грядущий ноутбук Samsung Book 4 Ultra будет работать на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H. В сети уже появились предполагаемые характеристики, а также реальные изображения устройства. Но до сих пор не появлялось изображений самого кристалла процессора ни в одном из этих ноутбуков, однако, такие фотографии уже существуют.

В китайской социальной сети Weibo есть множество пользователей готовых поделиться имеющейся у них информацией. Вот один из них и решил продемонстрировать миру новые фотографии, а также представить характеристики, взятые из утилиты CPU-Z и тесты нового ноутбука Samsung. Важно сразу отметить, что данный экземпляр является инженерным образцом. Свидетельством этого может быть обильное использование термопасты. Непонятно, почему владелец сего девайса решил её оставить, перед фотосессией ноутбука.

реклама

Итак, согласно данным CPU-Z процессор получил исполнение Socket 2049 и уровень мощности (TDP) 45 Вт. Другие источники в сети сообщают, что такую мощность будут иметь только модели Core Ultra 9, в то время как менее производительные чипы Meteor Lake серии Core-H будут иметь более низкий TDP - 28 Вт.

Кроме того теперь появилось подтверждение, что Intel Core Ultra 9 185H работает на максимальной тактовой частоте 5,1 ГГц и использует полноценный кристалл, включающий 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, а также 2 маломощных ядра, расположенных в кристалле чипсета. Тестирование памяти в AIDA64 показывает довольно высокую задержку в 133 нс. Что касается памяти, то в данном конкретном ноутбуке применяется память стандарта LPDDR5, вероятно, имеющая скоростью 7500 МТ/с.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Совсем скоро можно ожидать выпуска ноутбуков серии Samsung Book 4, оснащенных процессорами Intel Core 100. Южнокорейская компания уже разослала необходимые материалы профильным СМИ, а дополнительная информация об этих системах стоит ждать после мероприятия Intel, запланированного на будущий четверг 14 декабря, когда ожидается официальный анонс серии Meteor Lake.