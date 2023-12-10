Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel Core Ultra 9 185H получит частоту 5,1 ГГц, 16 ядер и TDP 45 Вт
Информация, подтверждающая это, появилась сегодня в сети благодаря публикации на Weibo характеристик ноутбука Samsung Galaxy Book 4 Ultra

реклама

 Согласно имеющейся информации грядущий ноутбук Samsung Book 4 Ultra будет работать на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H. В сети уже появились предполагаемые характеристики, а также реальные изображения устройства. Но до сих пор не появлялось изображений самого кристалла процессора ни в одном из этих ноутбуков, однако, такие фотографии уже существуют.

 В китайской социальной сети Weibo есть множество пользователей готовых поделиться имеющейся у них информацией. Вот один из них и решил продемонстрировать миру новые фотографии, а также представить характеристики, взятые из утилиты CPU-Z и тесты нового ноутбука Samsung. Важно сразу отметить, что данный экземпляр является инженерным образцом. Свидетельством этого может быть обильное использование термопасты. Непонятно, почему владелец сего девайса решил её оставить, перед фотосессией ноутбука.

реклама

 Итак, согласно данным CPU-Z процессор получил исполнение Socket 2049 и уровень мощности (TDP) 45 Вт. Другие источники в сети сообщают, что такую мощность будут иметь только модели Core Ultra 9, в то время как менее производительные чипы Meteor Lake серии Core-H будут иметь более низкий TDP - 28 Вт.

 Кроме того теперь появилось подтверждение, что Intel Core Ultra 9 185H работает на максимальной тактовой частоте 5,1 ГГц и использует полноценный кристалл, включающий 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, а также 2 маломощных ядра, расположенных в кристалле чипсета. Тестирование памяти в AIDA64 показывает довольно высокую задержку в 133 нс. Что касается памяти, то в данном конкретном ноутбуке применяется память стандарта LPDDR5, вероятно, имеющая скоростью 7500 МТ/с.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Совсем скоро можно ожидать выпуска ноутбуков серии Samsung Book 4, оснащенных процессорами Intel Core 100. Южнокорейская компания уже разослала необходимые материалы профильным СМИ, а дополнительная информация об этих системах стоит ждать после мероприятия Intel, запланированного на будущий четверг 14 декабря, когда ожидается официальный анонс серии Meteor Lake.

#intel #процессоры #процессоры intel #core ultra 9 185h
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core Ultra 7 155H уступил Ryzen 7 7840HS по производительности процессора
Инженерник Intel Core Ultra 9 185H в CPU-Z не догнал 13900H, но справился с AMD Ryzen 9 7940HS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
4
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Польскую компанию «поймали» на удалённой блокировке двигателей – в дело вмешались белые хакеры
1
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
20
Hetzner объявил о скором прекращении обслуживания клиентов из РФ
10
Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect
+
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Актёр Мэттью Макконахи анонсировал Exodus — научно-фантастический боевик про искривлённое время и не только
+
Показан огромный визуальный скачок между графикой Grand Theft Auto VI и Red Dead Redemption 2
2
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
+
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
5
Астрономы нашли необычную звезду, которая вращается вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
6
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
11
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
7
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
16:49
Ненене... Сидите там уже
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Товарищ Ким
16:48
"+ наценка продавца" С этим пунктом всё печально. С учётом того, что на CU и Amazon стало трудно покупать, наши сетвые барыги подняли "дельту" до свинского значения. Хорош, что "ходоки" могут возить м...
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
NIK1457
16:42
Ты чё, дебил?!
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Пинаю даунов
16:40
Только дауны слушают пропогандонов
Bild: Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления
Елисей Цуканов
16:32
у меня был 1090t ..не помню как долго стоял,да и не помню тот пк,какой собирал,если не ошибаюсь был первый пк на том процессоре(после того как от брата мне перешел),i7 2600k взял после него,долго на ...
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Bearcub
16:26
Да послали зелю, а чтобы не выглядеть таким уж "некультурными", сказали что нарик сам отказался.
WP: Зеленский сделал шаг назад, решив не выступить перед конгрессом США в момент голосования
Джон Коннор
16:20
У всех флагманов НАКОСЯЧЕНО, на 7900хтх бывали перегревы, а у 4090 плавится питальник или рвутся линии pci из-за чрезмерного веса. И это за такие деньжища. И в новых играх еле вывозят 4к. За што такие...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Beetlejuice
16:19
Вместо 7700 должна быть 7800 - бэст бай за свои бабки для 2к разрешения
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Джон Коннор
16:18
7700 и 7800 бомбочки прям
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Евгений Хрипков
16:17
Что не стоит покупать так это флагманы Nvidia, стоят 150-200к , а уже становятся дном по производительности, без ии так вообще шляпа
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем