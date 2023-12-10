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Раскрыт дизайн Nubia Z60 Ultra
Смартфон получит уникальный дизайн задних камер и подэкранную фронталку

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 Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, объявил, что выпустит свой новый флагман первый смартфон Ultra 2023-2024 годов, тем самым, возможно, намекая, что это произойдет раньше, чем то же самое сделает Samsung. Утечки намекают на то, что Nubia Z60 Ultra будет более плоским с обеих сторон по сравнению со своим предшественником.

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 В этом году Nubia впервые использовала блок камеры без выступов в RedMagic 9 Pro, однако, данный эффект в новинке лишь частично проявился в задней камере из первоначального тизера Nubia. Похоже, что он стал гораздо менее толстым по сравнению с Z50 Ultra.

 Фактически, показанный на рисунке объектив с красной оправой на самом деле является лишь одним из трех на задней панели Z60 Ultra, он находится под верхним черным объективом другой формы и рядом с третьим, явно являющимся перископическим.

 Утечка также намекает на то, что Nubia попыталась создать классический вид с помощью этих задних камер. Смартфон получил даже длинную тонкую вспышку рядом с красной точкой в стиле Leica.

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 В любом случае, объекты на задней панели устройства будут резко контрастировать экраном, под которым скрыта фронтальная камера, очень похожим на экран RedMagic 9 Pro. Смартфон должен получить флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и других высококлассные компоненты.

#смартфоны #nubia #смартфоны nubia #nubia z60 ultra
Источник: notebookcheck.net
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