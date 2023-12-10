Выход новых флагманов компании состоится в четверг, 14 декабря

Как заявила компания Vivo на своем веб-сайте глобальный запуск Vivo X100 и X100 Pro назначен на 14 декабря после их первоначальной эксклюзивной доступности в Китае в прошлом месяце. Это является отличной новостью для поклонников продукции Vivo. Примечательно, что оба устройства открыты для предварительных заказов с 24 ноября.

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И Vivo X100, и X100 Pro оснащены флагманским процессором Dimensity 9300, при этом основные различия между моделями заключаются в характеристиках камеры и аккумулятора. Обычный X100 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, а X100 Pro получил аккумуляторную батарею емкостью 5400 мАч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и дополнительной возможностью беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Что касается камеры, то Vivo X100 оснащен основным датчиком на 50 МП размером 1/1,49 дюйма и перископическим телеобъективом разрешением 64 МП с 3-кратным оптическим увеличением. В свою очередь Vivo X100 Pro оснащен основным датчиком на 50 МП размером 1/0,98 дюйма, а также телеобъектив разрешением 50 МП с перископом и 4,3-кратным оптическим увеличением. Кроме того обе модели имеют общий сверхширокоугольный модуль на 50 МП.

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На данный момент нет информации о стоимости глобальных версий смартфонов и их возможных отличиях от китайских моделей.