Новинка имеет те же характеристики, что и оригинал, но выполнена в стиле Genshin Impact с соответствующими темами и несколькими аксессуарами

Последняя на сегодня версия умного браслета Smart Band 8 Pro от Xiaomi является классическим представителем подобных устройств, хотя в этой версии он практически превратился в умные часы. Однако на рынке также есть его новая модель, которая не предназначена для глобального рынка.

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Новая версия Smart Band 8 Pro от Xiaomi под названием Genshin Impact имеет ремешок нового серого цвета с контрастным рисунком маски, служащий первым ключом к пониманию персонажа, на котором он основан. Tartaglia также отражена в эксклюзивных элементах пользовательского интерфейса, например, таких как готовые циферблаты.

При этом новая ограниченная серия стоит 549 юаней (около 77 долларов), тогда как стандартный Smart Band 8 Pro стоит от 355 юаней (около 50 долларов). У новой модели есть новая и гораздо большая коробка, так как она должна вместить такие дополнения, как наклейки и физическая карточка персонажа, не говоря уже о фигурке Тартальи с Нарвалом, которая также служит подставкой для зарядки Smart Band 8 Pro.

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