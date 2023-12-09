Выход обновленной модели планируется на январь грядущего года

Согласно последним слухам, видеокарта RTX 3050 получит более дешевую версию. Интересным является то, что она получит меньший объем памяти версии, чем в существующей сейчас версии. Точная причина такого хода Nvidia неясна, но важным является то, что компания прекращает выпуск оригинальной модели 3050 8 ГБ, ожидая, что партнеры полностью перейдут на версию с 6 ГБ.

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Ожидается, что указанная модель RTX 3050 6 ГБ будет стоить меньше версии с 8 ГБ, что вполне логично. Согласно данным портала Benchlife, находящимся в близком контакте с партнерами Nvidia в Тайване, компания собирается представить новую модель по цене от 179 до 189 долларов. Кроме того, на стадии обсуждения находится потенциальная новая модель RTX 40 начального уровня, которой по логике вещей должна стать RTX 4050.

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На данный момент стоимость GeForce RTX 3050 8 ГБ составляет около 200–220 долларов, что довольно неплохо соотносится с моделями Radeon RX 6600 и Arc A750 от AMD и Intel соответственно. Таким образом остается неясным мотив NVIDIA по выпуску предположительно более слабой модели с 6 ГБ памяти, а не конкурировать существующей версией с 8 ГБ по более низкой цене. Согласно слухам, спецификации RTX 3050 6 ГБ могут включать графический процессор GA107-325 с 2048 ядрами CUDA. Память объемом 6 ГБ может быть получена путем урезания шины до 96 бит, что само по себе скажется на производительности не в лучшую сторону. Также новинка может иметь TGP до 70 Вт, а это позволит отказаться от внешнего питания. Кроме того портал Benchlife подтверждает ранние сообщения о выходе карты в следующем месяце.