Устройство имеет отличные характеристики и может быть установлено различными способами благодаря нескольким вариантам крепления

Компания Phanteks начала приём предварительных заказов на 5,5-дюймовую ЖК-панель, которая украсит любой компьютер. Автономный IPS-дисплей имеет разрешение 2160 x 1440 пикселей и позиционируется как «идеальный второй экран» для ПК. Он поддерживает частоту обновления 60 Гц, обеспечивает яркость 450 нит и охватывает 99 процентов цветового пространства sRGB.

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Панель поставляется в корпусе, напоминающем автономную систему GPS, и имеет закаленное стекло. В Phanteks заявили, что он идеально подходит для использования внутри или снаружи ПК, поскольку имеет несколько вариантов крепления, включая встроенные магниты для крепления к металлу и выдвижные ножки. Его также можно установить в порт 120-мм вентилятора, если есть свободное место.

Несмотря на передовые технологии, устройство Phanteks не является полностью уникальным. Что-то похожее появилось как минимум в начале 2000-х годов. Некоторые из первых экземпляров помещались в отсеки для 5,25-дюймовых накопителей и в основном использовались вместе с термодатчиками для мониторинга температуры. Более поздние модели включали усовершенствованные контроллеры вентиляторов и мультимедийные интерфейсы.

В наши дни внешность для некоторых так же важна, как и функциональность, и нет сомнений, что часть энтузиастов выберут дисплей Phanteks в дополнение к своей существующей системе с насыщенной RGB-подсветкой.

Phanteks является признанным брендом в сфере аксессуаров для ПК, пожалуй, наиболее известным своими корпусами и блоками питания. Например, такие модели корпусов, как Eclipse P600S, Evolv X и Enthoo Mini XL по праву считаются одними из лучших.

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В комплект поставки дисплея входит кабель питания HDMI и SATA. Устройство предлагается в белом или черном цвете на выбор. Цена установлена на уровне $109,99, и ожидается, что первые экземпляры поступят в продажу в конце декабря. Однако на данный момент все имевшиеся устройства уже распроданы, и пока неизвестно, когда Phanteks пополнит свои запасы.