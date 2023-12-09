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Phison раскрыла характеристики SSD контроллеров нового поколения со скоростью до 10800 МБ/с
Кроме того компания готовится представить контроллер USB 4 и другие устройства на грядущей выставке CES 2024

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 Текущий год почти закончился, а значит производители компьютерных компонентов готовятся представить свою новую продукцию к выставке CES 2024 в январе. Компания Phison анонсировала четыре продукта, которые она продемонстрирует на своем стенде на выставке CES 2024, включая новый контроллер USB 4, два новых контроллера твердотельных накопителей M.2 и прототип твердотельного накопителя пятого поколения со скоростью последовательного чтения, превосходящей лучшие твердотельные накопители на рынке.

 Два анонсированных контроллера памяти Phison включают модели PS5031-E31T и PS5027-E27T. Первая представляет собой маломощный контроллер M.2 PCIe Gen 5, обеспечивающий максимальную скорость последовательного чтения и записи до 10800 МБ/с и производительность произвольного чтения и записи до 1500000 операций ввода-вывода в секунду. Контроллер построен по 7-нм техпроцессу TSMC и имеет 4-канальную конфигурацию, процессор ARM Coretex R5, шифрование AES 256, Phison LDPC 7-го поколения и RAID ECC. Поддержка SSD включает максимальную емкость до 8 ТБ и поддержку флэш-памяти 3D TLC и QLC NAND.

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 Новый маломощный контроллер предназначен для заполнения пробелов на рынке, которые не может удовлетворить более мощный контроллер E26. Низкое энергопотребление нового контроллера должно позволить ему работать без необходимости использования радиатора, что крайне необходимо для компактных систем, таких как ноутбуки и портативные игровые системы, в которых не может быть установлен SSD с мощным радиатором.

 PS5027-E27T представляет собой еще один SSD-контроллер PCIe Gen 4 с низким энергопотреблением, предназначенный для твердотельных накопителей M.2 форм-фактора 2230 для портативных игровых систем, таких как Steam Deck и ROG Ally. Этот контроллер использует более старый 12-нм техпроцесс TSMC, имеет 4-канальную конфигурацию. PS5027-E27T 4-го поколения также поддерживает накопители емкостью 8 ТБ и флэш-память 3D TLC и QLC NAND.

 Производительность достигает максимальной скорости 7400 МБ/с при чтении и 6700 МБ/с при записи. Произвольная производительность достигает максимального значения в 1200000 операций ввода-вывода в секунду. Стоит отметить, что эти спецификации раскрывают только возможности контроллера и не отражают фактические характеристики производительности твердотельных накопителей, которые могут поставляться с этим контроллером.

 Phison также продемонстрирует свой твердотельный накопитель PS5026-E26 Max14um Gen5. Компания впервые показала этот накопитель несколько месяцев назад, назвав его самым производительным клиентским твердотельным накопителем на сегодняшний день. В тесте Crystal Disk Mark накопитель работал со скоростью более 14 ГБ/с, что делает его быстрее, чем даже самые быстрые потребительские твердотельные накопители пятого поколения, представленные сегодня на рынке. Чтобы достичь этих скоростей, компания Phison использовала контроллер E26 в сочетании с флэш-памятью NAND Micron 2400 МТ/с, одной из немногих потребительских микросхем памяти, достигающих таких скоростей. Что касается охлаждения, Phison также приложил дополнительные усилия и разработала медную систему охлаждения Frore Systems AirJet Minis.

 Контроллер Phison E26 и раньше был способен достигать таких скоростей, но компания Phison хотела напомнить, что такие скорости возможны. Самой большой проблемой, мешающей этому, является отсутствие сверхвысокоскоростных микросхем памяти со скоростью 2400 МТ/с, которые способны полностью нагрузить пропускную способность контроллера E26.

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 Наконец, Phison представит новый контроллер USB 4, получивший название PS2251-21 (U21). Компания заявляет, что это первое в мире однокристальное решение USB 4 для портативных устройств и нетрадиционных форм-факторов, способное развивать скорость до 4 ГБ/с.

#phison #контроллеры #ces 2024 #ssd накопители
Источник: tomshardware.com
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