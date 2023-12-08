На данный момент смартфон доступен только в Китае, а дата глобального запуска остается неизвестной

Компания Realme сегодня раскрыла подробности о смартфоне GT5 Pro. Телефон будет конкурировать с такими моделями, как Redmi K70 Pro и iQOO 12. Смартфон теперь официально представлен в Китае.

Realme GT5 Pro, как и OnePlus 12, использует высококачественный OLED-дисплей LTPO от компании BOE. Он имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 1,5K, полноэкранную яркость 1200 нит, яркость отдельных частей экрана 4500 нит и частоту обновления до 144 Гц. Realme также возвращает в GT5 Pro функцию разблокировки телефона ладонью. Он также позволяет выполнять некоторые задачи с помощью жестов, аналогично тому, что Google предлагал в Pixel 4.

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Работает Realme GT5 Pro на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который по утверждению производителя, является самым быстрым мобильным процессором для платформы Android. Интересно, что энтузиасты могут точно настроить производительность своего телефона с помощью Geek Performance Panel 2.0, которая позволяет контролировать тактовую частоту ЦП и графического процессора, а также множество других параметров.

Стоит отметить, что Realme не стала комплектовать смартфон 24 ГБ оперативной памяти, на которые перешли многие китайские производители, вместо этого ограничив новинку 16 ГБ ОЗУ. Однако, зная Realme, можно сказать, что позже компания выпустит специальную версию GT5 Pro с 24 ГБ оперативной памяти, поскольку ее существование было подтверждено Geekbench.

Что касается камер, то Realme GT5 Pro использует датчик основной датчик Sony LYT808 на 50 МП, сверхширокоугольный объектив Sony IMX355 на 8 МП и телеобъектив Sony IMX890 с разрешением 50 МП. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX615, способная записывать видео в разрешении 4K и скоростью 30 кадров в секунду. Смартфон поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, а также оснащен портом USB Type-C со скоростью 5 Гбит/с.

Наконец, Realme GT5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Realme GT5 Pro будет относительно доступен. Базовый вариант в конфигурации 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ продается по цене 3298 юаней (464 доллара). Топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1024 ГБ стоит всего 4198 юаней (590 долларов). Эти цены действительны только в течение ограниченного времени и, вероятно, возрастут через несколько дней. Стоит также отметить, что за первый час продаж, были раскуплены все подготовленные к запуску телефоны. К большому сожалению, пока неизвестно, когда Realme планирует выпустить модель GT5 Pro на глобальный рынок.

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