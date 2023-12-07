Стоит отметить, что речь идет о режиме работы с подключенными мониторам с высокой частотой обновления

Ресурс Tom's Hardware протестировал последний графический драйвер AMD, подтвердив, что определенные графические процессоры Radeon RX 7000 теперь требуют меньше энергии в режиме ожидания, чем наблюдалось ранее. Однако проблема, связанная с питанием, ограничивается конфигурациями с двумя мониторами и высокой частотой обновления, которые и были причиной этой проблемы. AMD систематически выпускает обновления драйверов для решения проблем, связанных с питанием, в моделях высокого класса на базе GPU Navi 31. Тем не менее недавно представленные карты на базе Navi 32 и менее производительные карты на GPU Navi 33, такие как RX 7800/7700 и RX 7600, все еще демонстрируют повышенные требования к мощности.

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Новый драйвер под номером 23.12.1 действительно улучшил энергопотребление на этих картах до такой степени, что флагманские модели потребляют меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с моделями среднего и начального уровня. Серия RX 7900 теперь работает в диапазоне 15–17 Вт, серия RX 7800/7700 теперь находится в диапазоне от 12 до 13 Вт, а RX 7600 показывает 8 Вт в режиме ожидания. Это значительное снижение по сравнению с 27,5–33 Вт у RX 7800/7700 и 17 Вт у RX 7600 с предыдущим драйвером.

Тесты проводились с монитором 4K на частоте 144 Гц и графическими процессорами, подключенными к пакету тестирования мощности NVIDIA PCAT. Поскольку проблема с высоким энергопотреблением в режиме ожидания была в основном связана с высокой частотой обновления, ее снижение со 144 до 60 Гц приводит к дальнейшему снижению энергопотребления на 30%.

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Эти тесты включали статический контент и предлагают лишь частичную перспективу. Даже движения мыши могут снова вызвать увеличение энергопотребления, что подчеркивает необходимость дальнейших улучшений. Без сомнения, это хорошая новость, что AMD наконец-то поработала над одной из самых больших проблем серии RDNA3 для настольных ПК, но следует ожидать реализации новых оптимизаций энергопотребления в будущем.