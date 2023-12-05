Новинка имеет единственный вентилятор нагнетательного типа, продувающий воздух через карту и выдувающий его через небольшие прорези в панели выводов на дисплей

В настоящее время у игроков есть множество возможностей для выбора видеокарты компании NVIDIA в категории среднего уровня таких как GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Партнеры Nvidia выпустили достаточное количество видеокарт с различными системами охлаждения, включая модели с тремя вентиляторами и двумя вентиляторами. Кроме того также есть множество моделей форм-фактора Mini-ITX и даже низкопрофильная версия.

реклама

Компания GALAX также представила уникальный однослотовый ускоритель, который уже засветился на китайском сайте производителя примерно месяц назад. Хотя первые изображения видеокарты и основные характеристики RTX 4060 Ti Max 16GB Unparalleled Max стали известны еще тогда, сегодня состоялся её официальный анонс.

Новинка может похвастаться системой охлаждения с одним нагнетательным вентилятором. GALAX утверждает, что её видеокарта обеспечивает великолепные впечатления, несмотря на ее очень тонкий по нынешним временам профиль и выдающуюся производительность. Несмотря на заявления компании её стабильную высокую производительность еще только предстоит подтвердить. Реальные впечатления от карты во многом будут зависеть от работы системы охлаждения.

GALAX RTX 4060 Ti MAX представляет собой первую однослотовую карту в серии RTX 40. Новинка имеет толщину всего 20 мм. По информации компании, система охлаждения включает испарительную камеру, а также полностью медный радиатор. К сожалению фотографий данной конструкции пока нет, но известно, что на карте применена схема питания 6+2 и 6-слойная печатная плата. Кроме того Galax сообщает, что её модель можно будет разогнать со стандартной тактовой частоты 2535 МГц.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На данный момент известно только о модели Galax RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Возможно позже компания представит и другие модели серии RTX 4060 с такой системой охлаждения, так как ничто не мешает этому, учитывая более щадящие требования к питанию младших видеокарт.