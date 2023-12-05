Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
GALAX выпустила однослотовую карту GeForce RTX 4060 Ti
Новинка имеет единственный вентилятор нагнетательного типа, продувающий воздух через карту и выдувающий его через небольшие прорези в панели выводов на дисплей

реклама

 В настоящее время у игроков есть множество возможностей для выбора видеокарты компании NVIDIA в категории среднего уровня таких как GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Партнеры Nvidia выпустили достаточное количество видеокарт с различными системами охлаждения, включая модели с тремя вентиляторами и двумя вентиляторами. Кроме того также есть множество моделей форм-фактора Mini-ITX и даже низкопрофильная версия.

реклама

 Компания GALAX также представила уникальный однослотовый ускоритель, который уже засветился на китайском сайте производителя примерно месяц назад. Хотя первые изображения видеокарты и основные характеристики RTX 4060 Ti Max 16GB Unparalleled Max стали известны еще тогда, сегодня состоялся её официальный анонс.

 Новинка может похвастаться системой охлаждения с одним нагнетательным вентилятором. GALAX утверждает, что её видеокарта обеспечивает великолепные впечатления, несмотря на ее очень тонкий по нынешним временам профиль и выдающуюся производительность. Несмотря на заявления компании её стабильную высокую производительность еще только предстоит подтвердить. Реальные впечатления от карты во многом будут зависеть от работы системы охлаждения.

 GALAX RTX 4060 Ti MAX представляет собой первую однослотовую карту в серии RTX 40. Новинка имеет толщину всего 20 мм. По информации компании, система охлаждения включает испарительную камеру, а также полностью медный радиатор. К сожалению фотографий данной конструкции пока нет, но известно, что на карте применена схема питания 6+2 и 6-слойная печатная плата. Кроме того Galax сообщает, что её модель можно будет разогнать со стандартной тактовой частоты 2535 МГц.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 На данный момент известно только о модели Galax RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Возможно позже компания представит и другие модели серии RTX 4060 с такой системой охлаждения, так как ничто не мешает этому, учитывая более щадящие требования к питанию младших видеокарт.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #видеокарты nvidia #galax #rtx 4060 ti #rtx 4060 ti 16 гб
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарта MaxSun RTX 4070 MGG поступила в продажу по цене 660 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
6
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
7
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
9
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
3
Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА
+
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
5
GM и Toyota могут оказаться крупнейшими проигравшими от перехода на электромобили
5
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
29
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
1
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
1
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
7
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
15
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
4
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
+
Arma – складывающийся электросамокат в портфеле
+
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
8
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
45
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
4
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
60
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
26
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
9
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
4
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
5
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7

Сейчас обсуждают

swr5
21:26
До сих пор где-то лежит вот такая красавица HD 2600 XT с пассивным охлаждением
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Luck-AD
21:15
"теперь Windows считает, что все подключенные принтеры являются продукцией HP" Это такая скрытая реклама HP... это нормально. Индусы креативные ребята.
Пользователи Windows 11 пожаловались на нерегулируемое появление устройств под видом принтеров HP
Евгений Яковлев
21:10
кто там куда не взлетел? 4-й пень несколько архитектур сменил и большинство из них было вполне успешными
Intel в своей рекламной кампании сравнила AMD с продавцами подержанных автомобилей
Алексей Ломакин
21:10
Хорошо поиздевались
Всё больше инсайдеров говорят о подготовке AMD Ryzen 7 5700X3D для платформы AM4
ЧatoБoт
21:09
В Крынках 01.12.2023 ликвидирован Дмитрий Валько - тот самый украинский военный, кричавший "Америка с нами!" в 2014 году у Бельбека. Валько, как пишут, попал практически в эпицентр удара "Солнцепеком"...
МО Украины: Бельгия намерена передать истребители F-16 в 2025 году
Сергей Владимирович
21:06
Помню ставил Windows 7 13 лет назад на компьютер с Athlon 64 3000+ 1,8 ГГц и 1 Гб ОЗУ и 256 Мб видеопамяти. Работала с коробки шустро
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Сергей Владимирович
21:04
Видимо писавший не застал тех лет, когда ругали XP. Помню когда учился в школе, в первой половине 2000х стояла Windows 2000.или Me.. Windows XP работала на школьных компьютерах с тормозами. Причём ком...
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Вадим Калинников
20:45
Писать gnome-termnial - не плохо. Как вы уже отметили - если приложению нужно вызвать терминал и оно не знает что установлено в системе. В том же Debian например есть офигенная альтернатива - editor...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
daring
20:44
с добрым утром
Первый трейлер GTA VI утёк раньше времени и набрал миллионы просмотров
Джон Коннор
20:40
Тыж мой ангелочек, не мог он стрелять в полицейских в игре )))))) а я с кайфом мочу их )))
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем