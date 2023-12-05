Обновление устраняет проблемы с потоковой передачей Discord и заикание V-Sync

Как известно драйверы Hotfix не предназначены для всех игроков. Только те пользователи, которых затрагивают упомянутые в нем проблемы, должны устанавливать эти драйверы. Конечно, обновление в любом случае не помешает, но стоит иметь в виду, что изменения в драйверах могут заставить некоторые игры снова проходить этап оптимизации шейдеров.

Драйвер версии 546.31 создан на основе выпуска Game Ready 546.29, который NVIDIA представила накануне и быстро отреагировала на две проблемы, затронувшие пользователей Discord и V-Sync, менее чем за 24 часа после его выпуска. Геймеры, использующие Discord для потоковой передачи, заметили приглушенные цвета в последней версии драйвера Game Ready. Эта конкретная проблема теперь решена с выпуском исправления.

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Еще одна проблема, которая была решена — это заикание при использовании функции V-Sync. Эта проблема, скорее всего, затронет большую базу игроков, поскольку V-Sync по-прежнему довольно популярна в системах, в которых нет переменной синхронизации.

Драйвер исправления GeForce версии 546.31:

· При потоковой передаче игрового процесса цвета могут быть приглушенными;

• Периодическое заикание может наблюдаться при включении V-SYNC.

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NVIDIA повторяет, что драйвер Hotfix следует считать бета-версией, и у него гораздо меньшее обеспечение качества. Однако пользователям, затронутым этими двумя проблемами, не придется ждать следующего выпуска Game Ready, который может произойти через несколько недель. Обычно новые выпуски тесно связаны с релизами игр или нового оборудования.