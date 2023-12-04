Это только третья модель в ассортименте компании из серии RTX 40

Возможно многие сейчас не знают или не помнят, насколько популярными были видеокарты AFOX в прошлом, но те времена уже давно прошли. Тем не менее AFOX продолжает заниматься бизнесом и продолжает выпускать новые карты, причем последней является модель GeForce RTX 4060.

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Подход AFOX к запуску видеокарт Nvidia означает соблюдение собственного графика запуска, который обычно следует через 3-4 месяца после официального запуска NVIDIA. На сегодняшний день AFOX представила две карты линейки RTX 40: RTX 4090 и RTX 4070 с кулером с тремя вентиляторами. Компания пропустила несколько моделей, включая RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4060 Ti, но в настоящее время переключила свое внимание на самую младшую карту RTX 4060.

На выходных компания представила свою RTX 4060 с системой охлаждения с двумя вентиляторами. Обладая свежим дизайном в характерной красно-черной цветовой гамме AFOX, эта видеокарта не может похвастаться функциями премиум-класса, такими как заводской разгон или RGB-подсветка. Однако тем, кто ищет самую доступную RTX 4060 с эффективным охлаждением, возможно, стоит рассмотреть этот вариант.

AFOX заявляет, что их RTX 4060 работает на стандартных тактовых частотах NVIDIA: 1830 МГц в базе и 2460 МГц в режиме ускоренная, а скорость работы памяти составляет 17 Гбит/с. Карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине памяти. Как и RTX 4060 Ti, эта модель соответствует спецификациям PCIe Gen4x8, хотя физически имеет 16 линий, из которых только половина электрически подключена. Для питания карты AFOX GeForce RTX 4060 требуется один стандартный 8-контактный разъем питания.

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На данный момент AFOX RTX 4060 не появилась ни в одном розничном магазине. Стоит отметить, что графические карты AFOX в основном предлагаются на азиатском рынке.