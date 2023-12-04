Интересно, что топовая модель Galaxy S25 Ultra продолжит использовать собственный датчик изображения

Все известное о серии Galaxy S24 предполагает, что смартфоны снова будут предлагать лишь небольшое обновление по сравнению со своими аналогами Galaxy S23. Возможно, именно поэтому Samsung планирует рекламировать свои устройства, опираясь на возможности искусственного интеллекта в телефонах, чтобы отвлечь потребителей от скудных изменений в оборудовании. Однако те кто может подождать перехода на новые устройства будут рады узнать, что серия Galaxy S25 принесет более серьезные улучшения.

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Известный инсайдер @Tech_reve сообщил, что смартфоны Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+ наконец-то откажутся от устаревшего датчика изображения ISOCELL GN3 и вместо него будут использовать датчик японской Sony. Хотя точная модель неизвестна, тот же источник ранее намекнул, что это может быть специальный вариант под названием IMX890 для Galaxy. Стоит отметить, однако, что Galaxy S25 Ultra продолжит использовать собственные датчики ISOCELL от Samsung.

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Как всегда, к приведенной выше информации следует относиться с долей скепсиса. До запуска Galaxy S25 осталось больше года, и изменения, внесенные в последнюю минуту, могут заставить Samsung перейти на более старое оборудование. На данный момент единственной подтвержденной характеристикой Galaxy S25 является использование нового 10-ядерного процессор Exynos 2500, который предположительно разрабатывается командой инженеров Samsung.