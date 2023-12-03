Скорый выход смартфона подтверждают базы данных Geekbench, Blootooth SIG и Европейской Экономической Комиссии

Tecno разрабатывает новые Android-смартфоны своей линейки Camon, что подтверждается информацией Bluetooth Special Interest Group (SIG). Управление беспроводной связи действительно сообщило, что Tecno Camon 30 Premier 5G будет использовать стандарт Bluetooth 5.3 при своем, вероятно, неизбежном запуске.

Предстоящий флагман серии Camon, возможно, также появился на Geekbench с несколькими ключевыми обновлениями по сравнению с 20 Premier. Они включают в себя 8-ядерный чипсет с тактовой частотой производительного ядра 3,1 ГГц, а также трёх ядер с частотой 3 ГГц и четырех ядер с частотой 2 ГГц.

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Эти характеристики соответствуют 4-нм процессору MediaTek Dimensity 8200, который будет шагом вперед по сравнению с 6-нм Dimensity 8050, установленном в предшественнике Comon 20 Premier. Его преемник также будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, что в некоторой степени компенсирует использование ОС Android 13, а не последнюю версию.

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Устройство появилось на веб-сайте Geekbench под названием «TECNO CL9», что соответствует модели на сайте Bluetooth SIG, а также в списке Евразийской Экономической Комиссии.