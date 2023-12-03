Кроме того ожидается выход новой линейки процессоров Ryzen 8000G, включающей три модели

На уходящей неделе появилась информация, сообщающая о подготовке в начале грядущего года компанией AMD выхода новых продуктов, в которых основное внимание уделяется сериям процессоров на платформах AM5 и AM4. Для своей последней платформы AM5 компания собирается выпустить гибридные процессоры серии Ryzen 8000G для настольных компьютеров, в которую войдут три модели на базе кристаллов Phoenix с архитектурой ЦП Zen4 и графической архитектурой RDNA3: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 7 8700G, что принесёт давно ожидаемое поклонниками компании обновление процессоров Ryzen 5000G на архитектуре ЦП Zen3 и устаревшей графики Vega.

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Кроме того, согласно имеющейся информации, компания также выпустит ещё одну модель линейки Ryzen 5000X3D. Этой моделью станет 8-ядерный процессор Ryzen 7 5700X3D. Это не должно удивлять, так как ещё в середине прошлого месяца в сети стали муссировать слухи о подготовке к выпуску двух новых моделей с поддержкой 3D V-Cache: Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X3D. Последние сообщения предполагают, что хотя бы один из них должен выйти в первом квартале, причем с большой вероятностью это будет именно модель Ryzen 7 5700X3D.

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Согласно информации от инсайдера Chi11eddog, имеющего отношение к MSI процессор Ryzen 7 5700X3D будет работать на базовой частоте 3 ГГц и 4,1 ГГц в режиме ускорения. Это на 400 МГц ниже по сравнению с хитом линейки X3D - Ryzen 7 5800X3D. Стоит сказать, что этот процессор оснащен таким же объемом кэша L3, составляющим 96 МБ. К сожалению другие характеристики процессора, включая мощность, а также цены и время появления в продаже, пока остаются неизвестными. Что касается Ryzen 5 5500X3D, то информации о нём ещё меньше, предполагается лишь, что он получит конфигурацию из шести ядер.