Замена памяти и увеличение её объема позволила поднять производительность консоли на 17 процентов

Модификация памяти на видеокартах и портативных компьютерах — довольно простой процесс. Некоторые видеокарты уже имеют высокую производительность, но для них все равно могут потребоваться физические модификации, а для других устройств могут потребоваться модификации BIOS. Мод от SlickBuys для консоли ROG Ally удваивает емкость и увеличивает скорость памяти с 6400 МТ/с до 7500 МТ/с. Это стало возможным благодаря замене модулей памяти LPDDR5 на LPDDR5X.

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Консоль ROG Ally оснащена четырьмя модулями памяти, которые необходимо вынимать и заменять. После этой процедуры необходимо удалить и перепрограммировать микросхему BIOS для обеспечения обновленной емкости и скорости. Невыполнение этого требования может привести к некоторым проблемам для пользователей или просто к снижению производительности.

Эта модификация заменяет исходную память Samsung (K3LKBKB0BM-MGCP) с 16 ГБ LPDDR5 в конфигурации 4x4 ГБ на память Samsung LPDDR5X с конфигурацией 4x8 ГБ и скоростью 7500 МТ/с. Новые чипы памяти — K3KL9L90CM-MGCT, которые имеют те же показатели теплопакета и напряжения, что и память LPPDR5, что позволяет такому моду работать.

Теоретически мод означает увеличение скорости памяти системы на 17%, что, несомненно, повлияет на игровую производительность. Интегрированная графика AMD Phoenix на архитектуре RDNA3 зависит от внутренней системной памяти. Это одна из причин, почему консоль Legion GO от Lenovo уже оснащена такой памятью, хотя и с ограниченным объемом в 16 ГБ.

В настоящее время на рынке нет систем на базе Ryzen Z1 с памятью 32 ГБ. Пользователям, желающим увеличить объем памяти своих портативных систем, необходимо будет изучить такие варианты, как услуги, предоставляемые SlickBuys, или поискать альтернативы. Они могут включать китайские портативные системы на базе Ryzen 7040U, например, от AYANEO, OneXPlayer и т. д., которые можно найти с желаемой конфигурацией памяти в 32 ГБ.

AYANEO Slide — новейшая анонсированная система с памятью 32 ГБ и даже 64 ГБ. Она стоит как минимум 959/1299 долларов соответственно, что намного больше, чем текущая цена ROG Ally в 599 долларов.

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