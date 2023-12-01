Такую информацию опубликовала тайваньская газета Commercial Times

Microsoft выпустит Windows 12 в июне 2024 года, говорится в сообщении, опубликованном сегодня Commercial Times. Тайваньская газета отметила эту дату как очень важную для сектора компьютерной индустрии острова, что привело к значительным продажам компьютеров с искусственным интеллектом.

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Хотя отчет Commercial Times приводит заявление о Windows 12 и предполагаемой дате выпуска в июне, прямых цитат лидеров отрасли в поддержку не приводится. Это подразумевает информацию, полученную из недавних заявлений председателя и генерального директора Acer Джейсона Чена и/или председателя Quanta Барри Лама.

Оба этих руководителя присутствовали в четверг на Тайваньской выставке медицинских технологий в Тайбэе. Сообщается, что Чен из Acer с осторожным оптимизмом относился к ПК с искусственным интеллектом, которые будут способствовать постоянному ускорению отрасли посредством благоприятного цикла ПК с искусственным интеллектом, разработки новых приложений для искусственного интеллекта, новых ПК с искусственным интеллектом и так далее.

Лам из компании Quanta был более оптимистичным. Он подчеркнул ожидаемый рост в трех сегментах Quanta: ПК с искусственным интеллектом, серверы с искусственным интеллектом и автомобильная электроника с искусственным интеллектом.

Если запуск Windows 12 состоится в июне 2024 года, это произойдет раньше, чем указывали некоторые предыдущие источники. В марте сообщалось об утечке процессора Intel Meteor Lake для настольных ПК (MTL-S), где еще не выпущенная версия Windows, очевидно, была указана в качестве поддерживаемой операционной системы. В то время предполагалось, что Windows 12, скорее всего, выйдет во втором полугодии 2024 года, учитывая недавно принятый трехлетний цикл.

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Чипы Intel Meteor Lake будут иметь важное значение для массового внедрения ускоренного искусственного интеллекта благодаря выделенному аппаратному обеспечению. Между тем аппаратное ускорение искусственного интеллекта в последних процессорах серии AMD Ryzen 7000 четко прослеживается только в мобильных чипах Ryzen 7040 «Phoenix» благодаря аппаратной архитектуре XDNA для ускорения локальной обработки ИИ. Остается надеяться, что ситуация изменится, поскольку есть признаки выхода Phoenix на настольные компьютеры, а чипы семейства Ryzen 8000 появятся на мобильных устройствах в ближайшие месяцы. Все это создает вероятность того, что поддержка аппаратной обработки ИИ может стать одним из минимальных требований к Windows 12.