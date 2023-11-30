Это первый опубликованный удачный опят такого симбиоза, но не без определенных проблем

Предыдущие версии этого небольшого компьютера на базе ARM не могли работать с дискретными внешними графическими процессорами по двум причинам. Максимальная пропускная способность интерфейса PCIe 2.0 была слишком ограничена для использования внешних видеокарт. Кроме того процессор Broadcom BCM2711 имел различные ошибки, связанные с шиной PCle, из-за которых любые попытки запустить современные графические процессоры были сложной задачей.

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С появлением Raspberry Pi 5 стандарт может быть переведен на спецификации Gen3. Хотя в системе имеется пять линий PCIe, пользователям доступна только одна. Таким образом, производительность графического процессора по-прежнему будет сильно ограничена, но она увеличится вдвое. Кроме того были исправлены многие ошибки, связанные с PCIe, а это означает, что некоторые дискретные графические карты теперь могут работать с меньшим количеством проблем.

У Pi5 нет стандартного разъема PCIe, поэтому пользователям придется использовать адаптеры. Требуется специальная плата, которая подключается через разъем FPC. Pi5 использует собственный источник питания, но графика и адаптер PCle используют более крупный и мощный блок питания ATX. Конечно, в случае замены графического процессора требования к мощности также возрастут.

Работа по включению графических карт, подключенных через PCIe, в Raspberry Pi 5 находится на ранней стадии, и функционируют только некоторые из них. Radeon RX 460, вышедшая в 2016 году, оснащена графическим процессором Polaris 11. Это графический ускоритель начального уровня с объемом памяти всего 2 или 4 ГБ. Технически эта модель не требует внешних разъемов питания, но образец, использованный в тесте, требует.

К сожалению, нет видео, на котором показана RX 460 в процессе игры, но обозреватель Джефф Герлинг показал несколько тестов. Он также продемонстрировал, что карта не работает абсолютно стабильно: отсутствуют указатели мыши, постоянные проблемы с памятью и так далее. Однако главное, что Pi5 способен использовать игровые графические процессоры. Для этого потребуются специальные адаптеры, и производительность по-прежнему будет ограничена, однако для задач, связанных с вычислениями, может быть достаточно даже одной линии PCIe.

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У Джеффа есть специальная страница, на которой он ведет список поддерживаемых устройств PCIe. Конечно, это всего лишь один человек, и сообщество Pi 5 может тестировать другое оборудование, но, как уже упоминалось, эта реализация опирается на специальное оборудование, которое пока доступно не всем.