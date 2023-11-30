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Nvidia RTX 4090D получит урезанный графический процессор AD102-250
На данный момент нет информации каким образом будет ограничена производительность будущей видеокарты

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 Как сообщалось вчера, Nvidia создает новую версию своей флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 предположительно под названием GeForce RTX 4090D. Эта модель будет соответствовать последним правилам экспорта США в отношении оборудования, которое может использоваться для работы с искусственным интеллектом. Сегодня известный инсайдер @Zed_Wang сообщил, что данные видеокарты предположительно будут основаны на графическом процессоре AD102-250.

 Хотя характеристики неизвестны, можно рискнуть предположить, что карта превзойдет GeForce RTX 4080, но не достигнет уровня производительности RTX 4090. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102-300/AD102-301. Похоже, что RTX 4090D будет основана на значительно урезанном процессоре AD102-250. На данный момент трудно сказать, как GeForce RTX 4090D будет конкурировать с GeForce RTX 4080 Ti или GeForce RTX 4080 Super, но, скорее всего, она займет более высокое место в иерархии графических процессоров. Стоить новинка также должна быть немного дороже, чем обновленная RTX 4080.

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 Nvidia необходимо снизить производительность FP8 и FP16 для GeForce RTX 4090 как минимум на 10%, чтобы уменьшить ее потенциал в работе с искусственным интеллектом, а также снизить показатель TPP с 5286 до менее 4800 баллов. Nvidia не может просто сократить ядра Tensor FP8 и FP16, поскольку количество ядер Tensor привязано к количеству потоковых мультипроцессоров. Как именно Nvidia решит настроить свой AD102-250 для соответствия правилам экспорта США, в настоящее время неизвестно, хотя существует несколько возможностей.

 С одной стороны, компания могла бы сократить количество SM, ядер CUDA и Tensor в GeForce RTX 4090D. Однако графические процессоры с уменьшенным количеством активных блоков, как правило, хорошо разгоняются, поэтому любая потерянная производительность ИИ может быть восстановлена таким образом. Nvidia придется либо значительно сократить количество ядер CUDA и рискнуть, что разогнанные на заводе GeForce RTX 4080 Super/RTX 4080 Ti будут перекрываться с этими частотами, либо умеренно сократить количество ядер CUDA и заблокировать сильный разгон.

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 Помимо точных характеристик, также неизвестно, когда появится RTX 4090D. Чем раньше, тем лучше, но компании потребуется некоторое время для тестирования перед отправкой клиентам, чтобы обезопасить себя от проблем с правительством США. Возможно, что Nvidia выпустит новую карту до 10 февраля, китайского Нового года, поскольку заводы, как правило, в это время закрываются на пару недель.

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Источник: tomshardware.com
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