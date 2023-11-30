На данный момент нет информации каким образом будет ограничена производительность будущей видеокарты

Как сообщалось вчера, Nvidia создает новую версию своей флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 предположительно под названием GeForce RTX 4090D. Эта модель будет соответствовать последним правилам экспорта США в отношении оборудования, которое может использоваться для работы с искусственным интеллектом. Сегодня известный инсайдер @Zed_Wang сообщил, что данные видеокарты предположительно будут основаны на графическом процессоре AD102-250.

Хотя характеристики неизвестны, можно рискнуть предположить, что карта превзойдет GeForce RTX 4080, но не достигнет уровня производительности RTX 4090. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102-300/AD102-301. Похоже, что RTX 4090D будет основана на значительно урезанном процессоре AD102-250. На данный момент трудно сказать, как GeForce RTX 4090D будет конкурировать с GeForce RTX 4080 Ti или GeForce RTX 4080 Super, но, скорее всего, она займет более высокое место в иерархии графических процессоров. Стоить новинка также должна быть немного дороже, чем обновленная RTX 4080.

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Nvidia необходимо снизить производительность FP8 и FP16 для GeForce RTX 4090 как минимум на 10%, чтобы уменьшить ее потенциал в работе с искусственным интеллектом, а также снизить показатель TPP с 5286 до менее 4800 баллов. Nvidia не может просто сократить ядра Tensor FP8 и FP16, поскольку количество ядер Tensor привязано к количеству потоковых мультипроцессоров. Как именно Nvidia решит настроить свой AD102-250 для соответствия правилам экспорта США, в настоящее время неизвестно, хотя существует несколько возможностей.

С одной стороны, компания могла бы сократить количество SM, ядер CUDA и Tensor в GeForce RTX 4090D. Однако графические процессоры с уменьшенным количеством активных блоков, как правило, хорошо разгоняются, поэтому любая потерянная производительность ИИ может быть восстановлена таким образом. Nvidia придется либо значительно сократить количество ядер CUDA и рискнуть, что разогнанные на заводе GeForce RTX 4080 Super/RTX 4080 Ti будут перекрываться с этими частотами, либо умеренно сократить количество ядер CUDA и заблокировать сильный разгон.

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Помимо точных характеристик, также неизвестно, когда появится RTX 4090D. Чем раньше, тем лучше, но компании потребуется некоторое время для тестирования перед отправкой клиентам, чтобы обезопасить себя от проблем с правительством США. Возможно, что Nvidia выпустит новую карту до 10 февраля, китайского Нового года, поскольку заводы, как правило, в это время закрываются на пару недель.