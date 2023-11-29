Обновление принесло несколько новых функций и графических карт AMD, Nvidia и Intel, ранее не имевших официальной поддержки

TechPowerUp сегодня анонсировала последнюю версию своей популярной утилиты TechPowerUp GPU-Z для получения информации о графической подсистеме и диагностики, предназначенной как для геймеров, энтузиастов, так и для разработчиков. GPU-Z под номером 2.56.0 добавляет множество новых функций, повышает удобство использования и поддерживает новые графические процессоры. Была добавлена возможность отображать технологию генерации кадров DLSS 3 и реконструкции лучей DLSS 3.5 в разделе NVIDIA DLSS на вкладке «Дополнительно», а DLSS сканер определяет версии библиотек DLSS в установленных играх. Теперь у пользователей есть возможность открыть папку игры в ее контекстном меню и выбрать целевой DLL-файл в проводнике. На вкладке «Датчики» теперь может отображаться перекрестный датчик частоты NVIDIA, который по умолчанию отключен, и его можно включить для мониторинга в настройках приложения. В новую версию были добавлены также исправления для отчетов о версии BIOS Intel Arc.

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Среди новых графических процессоров NVIDIA, поддерживаемых TechPowerUp GPU-Z 2.56.0 — NVIDIA RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada, новый графический процессор для ноутбуков RTX 2050, L40s и Hopper H800 PCIe AIC. Среди новых графических процессоров AMD, поддерживаемых в этом выпуске, появились AMD Radeon RX 7900 GRE, RX 6750 GRE, Radeon Pro W7700 и Pro V620 MxGPU. Поддерживаемые новые графические процессоры Intel включают Intel Arc A570M, A530M и GPU Flex 170.

Скачать последнюю версию утилиты GPU-Z 2.56.0 можно по данной ссылке.

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