Судя по техническим характеристикам данные процессоры очень похожи на переименованные чипы предыдущей серии Ryzen 7040

В сети появилась первая утечка о серии процессоров Ryzen 8040 Hawk Point на архитектуре AMD Zen4 для ноутбуков 2024 года. Эта утечка подтверждает, что серия Ryzen 8040H действительно будет основана на архитектуре AMD Phoenix, что означает наличие ядер Zen4 и графики RDNA3.

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Эти процессоры оснащены встроенной графикой Radeon 780M и 760M. Итак, похоже, что AMD не вносит никаких изменений в графическую часть однако еще неизвестно, были ли внесены какие-либо изменения в тактовую частоту. Эта информация отсутствует в записях Geekbench.

Сообщается, что Ryzen 9 8940H имеет 8 ядер и 16 потоков с базовой тактовой частотой 4 ГГц и ускорением до 5,2 ГГц. Это характеристики аналогичны серии Ryzen 9 7940H(S), следовательно, это может быть простым ребрендингом.

AMD Ryzen 7 8840HS в утечке показывает наличие 8 ядер и 16 потоков, поэтому конфигурация аналогична Ryzen 9 8940H, за исключением того, что тактовая частота снижена до 3,8 и 5,1 ГГц соответственно. Сообщается, что Ryzen 5 8640HS имеет 6 ядер и 12 потоков с базовой тактовой частотой 4,3 ГГц и возможностью повышения до 5 ГГц. При этом его характеристики также идентичны предшественнику Ryzen 5 7640HS.

Что касается производительности, то старшая модель Ryzen 9 8940H набрала 2467 баллов в одноядерном тесте Geekbench V6 и 13104 балла в многоядерном. Ryzen 7 8840HS оказывается на 7% медленнее в одноядерных и на 12% медленнее в многоядерных тестах, в то время как Ryzen 8640HS имеет производительность в одноядерном режиме аналогичную Ryzen 7 8840HS, тогда как производительность в многоядерном режиме примерно на 9% ниже.

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Ожидается, что AMD представит свою новую серию Ryzen 8040H в начале следующего года, но ребрендинг Zen4 — это не то, что ожидают с нетерпением покупатели мобильных компьютеров, желающих получить новенькие чипы APU Strix Point на базе Zen5 и RDNA 3.5