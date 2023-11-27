При длительных тестах частота ядер опускается до 0,6 ГГц, что более чем в пять раз меньше максимальной

Недавно сообщилось, что, хотя ядро Cortex-X4 внутри Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает высокую производительность процессора, было обнаружено повышение энергопотребления на 28% по сравнению с Cortex-X3. Поскольку MediaTek решила использовать только восемь высокопроизводительных ядер, включая четыре Cortex-X4, и не использовать энергоэффективные ядра во флагманском процессоре Dimensity 9300, было много предположений, что чип потенциально может подвергнуться тепловому тротлингу из-за повышенного энергопотребления. Похоже, это так, поскольку новый тест Dimensity 9300 показывает, что чипсет довольно сильно просаживает производительность под высокой нагрузкой.

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Тест на регулирование процессора проводил Сахил Карул на флагманском смартфоне Vivo X100 Pro, который дебютировал в этом месяце с многообещающей камерой Zeiss, позволяющей получить более качественные макроснимки, чем Galaxy S23 Ultra.

Тест Сахила показывает, что Dimensity 9300 снижает производительность до внушительных 46% от максимальной производительности после двух минут выполнения теста. Такое регулирование приводит к серьезному удару по тактовой частоте ядра, поскольку частота одного из ядер падает всего до 0,6 ГГц по сравнению с максимальной частотой процессора в 3,25 ГГц. Учитывая факт, что Vivo X100 Pro оснащен системой охлаждения с паровой камерой, падение производительности Dimensity 9300 из-за теплового регулирования становится еще более тревожным.

Но Сахил Карул не единственный, кто заметил ухудшение производительности Vivo X100 Pro под нагрузкой. В своем обзоре Vivo X100 Pro канал C4ETech отметил, что, хотя Dimensity 9300 довольно мощный, телефон получил неутешительный рейтинг стабильности - всего 40% в экстремальном стресс-тесте Wild Life.

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Несмотря на полученные результаты стоит отметить, что стресс-тесты предназначены для того, чтобы довести чипы до предела их возможностей, поэтому они не являются на 100 процентов показательными для реального повседневного использования. Большинство пользователей редко будут так сильно нагружать свой Vivo X100 Pro.