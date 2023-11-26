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Redmi K70 Pro получит версию с 24 ГБ оперативной памяти
Кроме того раскрыты конфигурации и цветовые варианты всех моделей серии: Redmi K70e, Redmi K70 и Redmi K70 Pro

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 Redmi через три дня представит в Китае смартфоны серии K70. В линейку войдут три смартфона с различными характеристиками. Основным отличием станут используемые в телефонах чипсеты. Младшая модель Redmi K70e будет работать на базе однокристальной системы Dimensity 8300 Ultra, средняя модель Redmi K70 получит чипсет Snapdragon 8 Gen 2, а старшая версия Redmi K70 Pro сможет похвастаться новым флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Теперь новая утечка, появившаяся на Weibo, раскрыла конфигурацию смартфонов Redmi K70 и K70 Pro. Кроме того Redmi K70 Pro в очередной раз появилась на Geekbench. Ранее там засветилась модель с 16 ГБ ОЗУ, а новый список бенчмарка раскрывает существование модели с 24 ГБ оперативной памяти

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 Утечка конфигурации смартфона Redmi K70 показывает, что данный телефон будут поставляться в трех конфигурациях: 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Первые два варианта будут предлагаться в четырех цветах: Bamboo Moon Blue, Black, Glacier Silver и Light Purple, тогда как продвинутая модель будет доступна в черном, серебристом и фиолетовом цветах. Хотя в утечке об этом не упоминается, ожидается, что младший Redmi K70e получит до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ.

 В свою очередь старший представитель линейки Redmi K70 Pro будет доступен в трех конфигурациях: 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Все три варианта будут доступны в цветах: Glacier Silver, Black и Bamboo Moon Blue.

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 В новом списке Geekbench Redmi K70 Pro был замечен с 24 ГБ оперативной памяти, чипом Snapdragon 8 Gen 3 и ОС Android 14 с оболочкой HyperOS. Что касается результатов тестирования, то смартфон набирает 2101 и 6524 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

#смартфоны #redmi #смартфоны 2023 #смартфоны redmi #redmi k70 #redmi k70 pro #redmi k70e
Источник: gizmochina.com
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