Выход смартфона состоится 9 декабря, причем первыми получат устройство жители Африки

В сентябре стало известно, что бренд Infinix работает над новым смартфоном под названием Infinix Hot 40. Устройство уже получило сертификаты FCC и Bluetooth SIG. Теперь компания раскрыла подробности о своей грядущей новинке.

Бренд объявил, что глобальный дебют Infinix Hot 40 состоится 9 декабря на африканском континенте. Тизер не раскрывает дизайн или какие-либо другие подробности, касающиеся смартфона. При этом устройство ранее уже появилось в консоли Google Play с некоторыми ключевыми подробностями.

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Смартфон, согласно консоли Google Play, оснащен уже не новым процессором MediaTek Helio G88 и графическим ускорителем ARM Mali G52. Работающий на Android 13, смартфон может похвастаться дисплеем с разрешением FHD+ (1080 x 2460 пикселей) и плотностью 480 пикселей на дюйм.

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Что касается других характеристик, то стоит ожидать функции быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также предусмотрена возможность подключения по Bluetooth 5.0 для сопряжения с другими устройствами. Дополнительную информацию о характеристиках смартфона стоит ожидать в день официального дебюта Infinix Hot 40 9 декабря.