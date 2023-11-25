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Видеокарты GeForce RTX 4090 массово переделывают в ускорители ИИ в Китае
Это вызвано введением ограничений со стороны США на поставки высокопроизводительных ускорителей на территорию Китая

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 Введение в силу новых ограничений правительства США на экспорт аппаратных устройств искусственного интеллекта в Китай значительно повлияли на нескольких ключевых игроков полупроводниковой отрасли, включая NVIDIA, AMD и Intel, ограничив их продажу высокопроизводительных чипов для работы с искусственным интеллектом на территории Поднебесной. Для рядовых пользователей особенно обидно, что ограничения затронули сегмент игровых видеокарт высокого уровня, например, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090, вытеснив их из материкового Китая. Однако в компании NVIDIA ожидали подобного хода событий и заранее поставили на территорию Китая большое количество графических процессоров AD102, на базе которых и производятся карты GeForce RTX 4090. Это поспособствовало глобальному дефициту флагманских карт RTX 4090, что привело к росту их стоимости до 2000 долларов США и даже более. При таком повороте событий инсайдеры с китайских форумов Baidu сообщили, что специализированные производства на территории Китая переделывают эти графические карты, поступившие до ввода ограничений, в устройства для работы с искусственным интеллектом.

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 Трансформация включает в себя разборку игровых графических карт, удаление системы охлаждения и извлечение графического процессора AD102, а также чипов памяти GDDR6X из печатных плат. Полученные таким образом компоненты затем перепаиваются на «эталонную» печатную плату собственной разработки, лучше подходящую для приложений искусственного интеллекта, и оснащаются двухслотовыми кулерами нагнетательного типа, предназначенными для серверов. Кулеры сторонних производителей, которыми оснащены эти графические карты, имеют толщину 3-4 слота, тогда как размер обновленной системы охлаждения составляет всего два слота, и многие из них можно размещать параллельно в серверах. После тщательного тестирования эти устройства на базе RTX 4090 поставляются китайским компаниям, выполняющим работу с искусственным интеллектом. Также результатом переделки стал значительный рост количества кулеров от RTX 4090 и печатных плат на китайском рынке по очень низким ценам.

 Ниже можно увидеть демонтаж графических процессоров перед тем, как их превратят в графические карты для искусственного интеллекта, удобные для установки в серверах.

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 Чтобы убедиться в работоспособности этих карт, провидятся их стресс-тестирование устройств в различных приложениях: Furmark, 3DMark и AI.

#nvidia #видеокарты #искусственный интеллект #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты дорожают
Источник: techpowerup.com
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