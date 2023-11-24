Выход устройства запланирован на конец ноября по цене от 599 долларов без дополнительного кабеля и SSD-накопителя

OneXplayer сообщает, что выпуск её нового внешнего графического ускорителя на базе графической карты AMD Radeon RX 7600M XT запланирован на 29 или 28 ноября, в зависимости от региона. Запуск состоится на платформе краудфандинга, и доступность продукта после этого этапа остается неопределенной.

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Что касается цен, то OneXGPU будет стоить 599 долларов в течение 96 часов краудфандинговой кампании. Хотя эта цифра представляет собой хорошую цену для внешнего графического процессора, оснащенного такими возможностями, важно иметь в виду, что она неточно отражает официальную розничную цену, которая, как ожидается, будет выше.

Новое устройство OneXplayer оснащено графической картой Radeon RX 7600M XT с полным графическим процессором Navi 33 на базе архитектуры RDNA3. Сегодня компания заявила, что эта графика имеет игровую тактовую частоту 2,3 ГГц и TGP 120 Вт.

Напомню, что Radeon RX 7600M XT оснащена 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6. Это графическая карта среднего уровня, но она по-прежнему превосходит то, что может предложить интегрированная графика AMD Ryzen 7 7840U/Ryzen Z1 Extreme.

Интеграция разъема Oculink обеспечивает совместимость с различными мини-ПК и портативными устройствами OneXGPU. Этот разъем обеспечивает увеличенную пропускную способность, уменьшая потенциальные узкие места по сравнению с USB4/Thunderbolt. Стоит отметить, что в этом продукте доступны оба варианта: USB4 и Oculink.

Помимо внешних графических возможностей, OneXGPU может похвастаться встроенным слотом SSD M.2, соответствующим спецификациям PCIe Gen2. Благодаря блоку питания мощностью 280 Вт OneXGPU способен передавать на портативное устройство мощность до 100 Вт. Такой подход позволяет одновременно заряжать, повышать производительность графического процессора и расширять хранилище с помощью одного кабеля.

Покупатели смогут гибко настраивать работу OneXGPU, выбрав кабель Oculink в качестве дополнительного аксессуара по цене 29 долларов. Кроме того пользователи смогут выбирать емкость хранилища от 512 ГБ до 4 ТБ.

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Компания сообщила, что текущая версия продукта требует доработок. Стоит обратить внимание, что это краудфандинговый продукт, который не тестировался какими-либо независимыми обозревателями. Поэтому каждый сам решает для себя, стоит ли рисковать на данном этапе своими деньгами, несмотря на привлекательные характеристики и цену устройства.