Графический процессор грядущих чипов Arrow Lake Xe-LPG PLUS будет иметь блок XMX для работы с технологией XeSS

Intel подтвердила, что ее серия процессоров Core 100 Ultra, известная как «Meteor Lake», будет официально включать в себя графическую архитектуру Xe-LPG, основанную на Xe-HPG Alchemist для дискретных игровых графических карт. Xe-LPG будет являться интегрированным решением на отдельном графическом кристалле в составе Meteor Lake.

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В то время как Meteor Lake ориентированы исключительно на мобильную сферу, линейка Arrow Lake будет присутствовать во всех потребительских сегментах. Скорее всего, они будут входить в серию Core Ultra 200 следующего поколения. Intel теперь уточнила свои планы относительно обновленной версии Xe-LPG.

Согласно примечаниям к патчу Intel Graphics Compiler (IGC), эта обновленная архитектура будет называться Xe-LPG PLUS (или Xe-LPG+). Исправления были недавно представлены инженерами Intel вместе с обновлением для Arrow Lake-S (ARL-S), явно обозначая встроенную графику как таковую.

Согласно информации Coelacanth's Dream, изменения в архитектуре включают установку модуля XMX. Это помогает решать математические задачи, такие как умножение чисел, сложение чисел и использование специального типа математических вычислений, называемого DPAS (систолическое скалярное произведение).

В сообщении предполагается, что причина, по которой Meteor Lake не использует XMX, связана с его уменьшенным размером. Для таких технологий, как XeSS, это означает, что Meteor Lake по-прежнему будет поддерживать ее, но с помощью менее производительных инструкций DP4a, в то время как Arrow Lake будет в полной мере использовать преимущества технологии благодаря ускорению XMX.

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Ожидается, что процессоры Arrow Lake дебютируют во второй половине 2024 года, причем Arrow Lake-S представляет собой серьезный сдвиг в платформе Intel для настольных ПК. Эта платформа, оснащенная новым разъемом LGA-1851 для настольных компьютеров, будет иметь увеличенное количество линий PCIe Gen5. Архитектура также будет улучшена за счет использования производительных ядер Lion Cove и энергоэффективных Skymont.