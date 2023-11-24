Пока известны названия девяти моделей, но, возможно, позже появятся и другие процессоры

Недавно появилась утечка информации о флагманском процессоре AMD Ryzen 8000 для ноутбуков. В утечке не раскрываются названия процессоров, однако можно сделать обоснованные предположения о планах AMD по официальному анонсу в следующем году.

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Линейка Hawk Point — это перезапуск и обновление чипов Phoenix, которые завоевали мобильный сегмент в этом году. Эта архитектура Zen4 была запущена позже, чем заявила AMD. Однако, в конце концов, чипы Phoenix успешно ворвались на рынок ноутбуков, а также нашли свое применение в популярных портативных системах, но под другим названием - Ryzen Z1.

Предполагаемая серия Ryzen 8040 будет использовать ту же комбинацию архитектур Zen4, Zen4c и графики RDNA3 на монолитном кристалле. Список потенциальных кандидатов на серию Ryzen 8040 вместе с недавно обнаруженными кодами OPN был предоставлен harukaze5179. Список не содержит неожиданностей и подтверждает, что новая серия продолжит использовать те же сокеты FP8, FP7 и FP7 R2, что и текущая линейка.

Утечка также предполагает, что AMD снова разделит свой ассортимент продуктов на H-серию и HS-серию для диапазона TDP 45 Вт. В предыдущей серии AMD разработала серию HS с более низким номинальным TDP, чем полноценная серия H, но с запуском серии 7000 это обозначение стало только региональным. Модели Ryzen 7000H можно найти только на китайском рынке, тогда как модели Ryzen 7000HS доступны везде. Ожидается, что APUS Hawk Point продолжат эту тенденцию.

Ходят слухи, что серия Ryzen 8040 будет иметь новое кодовое название для чипов Phoenix, а именно Phoenix3 и Phoenix4. Интересно, что идентификатор PCI встроенного графического процессора RDNA3 изменился, но название этой графики по-прежнему должно быть вида Radeon 780M/760M и 740M.

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Слухи предполагают, что AMD, скорее всего, планирует представить Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen4 во время выставки CES 2024, которая состоится в январе. Однако стоит отметить, что эти модели не являются флагманскими продуктами, которых следует ожидать энтузиастам. AMD одновременно разрабатывает гибридные процессоры Strix Point следующего поколения на базе Zen5, которые, как ожидается, появятся позже в 2024 году. Есть информация, что AMD может показать серию раньше, чем ожидалось, как произошло с запуском Phoenix в этом году, однако доступными для покупки они будут позже, как, например, получилось с четырехмесячной задержкой выпуска Phoenix.