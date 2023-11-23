Карта станет очередным дополнением к уже имеющейся линейке белых моделей компании на основе других графических процессоров

Компания ASRock представила новую графическую карту Radeon линейки Phantom Gaming White, которая по техническим характеристикам по сути идентична существующей модели с черным кожухом.

реклама

ASRock выбрала белый дизайн передней панели, три вентилятора и заднюю панель, сохранив при этом черную печатную плату. Этот шаг соответствует традиции ASRock выпускать несколько моделей белого цвета. Выпуск почти через год после того, как AMD представила графический ускоритель RX 7900 XT, указывает на постоянный интерес к необычным вариантам на базе графического процессора Navi 31.

Radeon RX 7900 XT может похвастаться 84 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA3, которые включают 5376 потоковых процессоров. Благодаря 20 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти и 80 МБ Infinity Cache карта обеспечивает высокую производительность.

Карта имеет небольшой заводской разгон: игровая частота составляет 2075 МГц, а частота в режиме ускорения — 2450 МГц, что соответствует разгону всего на 2,3–2,5% по сравнению с эталонными спецификациями AMD. Это четвертый дизайн карты компании ASRock на GPU Navi 31 XT.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По данным ASRock, модель оснащена тремя 10-сантиметровыми вентиляторами. Сверхкомпактная конструкция из шести тепловых трубок прикреплена к большому радиатору, усиленному металлическим каркасом. Контактная поверхность графического процессора выполнена из никелированной меди, а за питание карты отвечают два 8-контактных разъема. ASRock постепенно расширяет свой ассортимент продуктов, включив в него двухцветные модели, при этом серии Taichi и Steel Legend уже имеют дизайн с белым кожухом.