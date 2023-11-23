Кроме того стало известно, что встроенная графика Arc потребует двухканальной памяти объемом не менее 16 ГБ

Новые 14-дюймовые ноутбуки HP только что были представлены компанией на официальном канадском сайте. Это система «два в одном», а значит, ее можно сложить и использовать как планшет. Было раскрыто как минимум семь конфигураций, все они основаны на одной и той же архитектуре Intel Meteor Lake. Что касается технических характеристик, то доступны два варианта процессора:

• Intel CoreTM Ultra 7 155H (до 4,8 ГГц с технологией Intel Turbo Boost, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня, 16 ядер, 22 потока);

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• Intel CoreTM Ultra 5 125H (до 4,5 ГГц с технологией Intel Turbo Boost, 18 МБ кэш-памяти третьего уровня, 14 ядер, 18 потоков).

Таким образом HP подтвердила характеристики двух процессоров Intel и их официальные конфигурации. Теперь известно, что Core Ultra 7 155H имеет 16 ядер путем объединения 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядер в чипсете. Согласно официальной информации HP, этот чип будет иметь частоту до 4,8 ГГц.

Core Ultra 5 125H — это менее производительный чип Meteor Lake с 14 ядрами и 18 потоками. Основное различие между обоими процессорами заключается в уменьшении количества E-Core до 6 и снижении максимальной тактовой частоты до 4,5 ГГц. Однако по умолчанию ожидается, что оба процессора будут иметь TDP 28 Вт.

Что еще предстоит узнать, так это точную конфигурацию интегрированного графического процессора Arc для обеих моделей. По слухам и утечкам, ожидается, что до 8 Xe-Cores на базе архитектуры Xe-LPG (Arc Alchemist) будут располагаться на отдельном кристалле графического процессора. Сообщается, что Ultra 7 155H имеет эту конфигурацию iGPU, а конфигурация в Core Ultra 5 125H еще не определена.

Кроме того Dell подтвердила, что для встроенной графики Arc требуется двухканальная память и не менее 16 ГБ системной памяти. Системы без двухканальной поддержки будут отображаться не как графика Arc, а как Intel Graphics.

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Все семь конфигураций появились на канадском веб-сайте компании, а цены на все модели явно выглядят как заполнители. Официально Intel представит процессоры Core Ultra 100 Meteor Lake 14 декабря. Там будут показаны полные характеристики и официальные показатели производительности.