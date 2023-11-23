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goldas
Средняя цена GeForce RTX 4090 достигла 2000 долларов и 2000 евро
Кроме высокой стоимости видеокарты также не всегда легко найти в продаже во многих розничных сетях

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 Нам всем нравится, когда видеокарты показывают большие цифры, но только не в том случае, если это касается энергопотребления и цен. Однако GeForce RTX 4090 сейчас может похвастаться обоими значениями, поскольку флагманский графический ускоритель NVIDIA сейчас стоит от 2000 долларов и 2000 евро у большинства розничных продавцов.

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 BestBuy в настоящее время не предлагает RTX 4090 на продажу, а запасы MicroCenter ограничены только определенными магазинами, и нет возможности купить RTX 4090 с доставкой, а на складах можно найти лишь несколько карт. NVIDIA Founders Edition недоступна ни в одном магазине. Самую дешевую RTX 4090 можно найти на GameStop или Newegg (1999 долларов США) за модель компании MSI с жидкостным охлаждением. На складе имеется лишь несколько моделей, а некоторые розничные продавцы предлагают только одну или две модели, физически доступные для выбора в магазине.

 По данным Hardware.info, средняя цена на RTX 4090 сейчас достигла 2068 евро. Это на 16,9% выше цены за прошлый месяц, что также означает превышение рекомендуемой розничной цены в 1829 евро. Примечательно, что изначально цена карты составляла 1949 евро, однако она была быстро скорректирована из-за падения курса доллара США по сравнению с евро. В мае рекомендованная розничная цена карты составляла 1769 евро, но во многих магазинах она продавалась гораздо дешевле (ниже 1700 евро). Сейчас самая низкая цена находится в диапазоне 1950 евро.

 Вероятная причина этого – экспортные ограничения, введенные правительством США, в частности, в отношении некоторых стран. Сообщалось, что NVIDIA направляла значительную часть своих запасов графических карт RTX 4090 в Китай до полного введения запрета. С 16 ноября NVIDIA и ее партнеры больше не могут поставлять графические ускорители RTX 4090 в Китай. Так что теперь, когда введен запрет, ситуация должна со временем улучшиться и в других регионах.

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 Текущий момент, вероятно, худший для покупки RTX 4090, и можно рекомендовать отложить покупку до тех пор, пока рынок графических процессоров не нормализуется. Вдобавок к этому на горизонте маячат новые модели RTX 40 SUPER, представляющие потенциально более экономичную альтернативу ныне переоцененной RTX 4090.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4080 super
Источник: videocardz.com
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