Новинка может стать первым представителем серии Redmi K70, но будет иметь отличную производительность

До конца ноября осталось всего несколько дней, тем не менее, Xiaomi подтвердила, что мы увидим серию Redmi K70 ещё до наступления декабря. Напомню, что в прошлом месяце компания поделилась одним тизером, связанным со смартфоном Redmi K70, с упоминанием одной модели, использующей новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

реклама

Как видно на скриншотах ниже, Xiaomi начала создавать ажиотаж вокруг приемника Redmi K60 с помощью модели Redmi K70E, которая заменит Redmi K60E на базе чипсета Dimensity 8200. По сообщению Xiaomi, ее грядущий смартфон Redmi K 70E будет работать на базе Dimensity 8300 Ultra, а не на обычном Dimensity 8300, который MediaTek представила сегодня. При этом предыдущие чипсеты Dimensity Ultra предполагают, что Dimensity 8300 Ultra будет иметь те же основные характеристики, что и оригинал. Более подробную информацию можно найти в новостной статье о Dimensity 8300.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Утверждается, что платформа Dimensity 8300 Ultra соответствует Dimensity 9300, но только с точки зрения производственного процесса TSMC 4 нм и поддержки быстрых флэш-накопителей стандарта UFS 4.0, а также идентичных архитектур APU и ISP. Однако Dimensity 8300 Ultra не может сравниться с Dimensity 9300 в плане производительности. В AnTuTu V10 официальный результат чипсета составляет 1 526 328 баллов, что примерно на 700 000 баллов меньше Dimensity 9300.