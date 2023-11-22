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До конца ноября осталось всего несколько дней, тем не менее, Xiaomi подтвердила, что мы увидим серию Redmi K70 ещё до наступления декабря. Напомню, что в прошлом месяце компания поделилась одним тизером, связанным со смартфоном Redmi K70, с упоминанием одной модели, использующей новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
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Как видно на скриншотах ниже, Xiaomi начала создавать ажиотаж вокруг приемника Redmi K60 с помощью модели Redmi K70E, которая заменит Redmi K60E на базе чипсета Dimensity 8200. По сообщению Xiaomi, ее грядущий смартфон Redmi K 70E будет работать на базе Dimensity 8300 Ultra, а не на обычном Dimensity 8300, который MediaTek представила сегодня. При этом предыдущие чипсеты Dimensity Ultra предполагают, что Dimensity 8300 Ultra будет иметь те же основные характеристики, что и оригинал. Более подробную информацию можно найти в новостной статье о Dimensity 8300.
Утверждается, что платформа Dimensity 8300 Ultra соответствует Dimensity 9300, но только с точки зрения производственного процесса TSMC 4 нм и поддержки быстрых флэш-накопителей стандарта UFS 4.0, а также идентичных архитектур APU и ISP. Однако Dimensity 8300 Ultra не может сравниться с Dimensity 9300 в плане производительности. В AnTuTu V10 официальный результат чипсета составляет 1 526 328 баллов, что примерно на 700 000 баллов меньше Dimensity 9300.