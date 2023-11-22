Максимальный прирост производительности был достигнут в игре PUBG благодаря выходу новых драйверов с многочисленными оптимизациями

Китайская компания Moore Threads в настоящее время находится в роли догоняющего по отношению к конкурентам. С каждым выходом новых версий драйверов, карты получают не только увеличение производительности, но и поддержку большего количества игр. Аналогичная ситуация наблюдалась с видеокартами серии Arc от Intel, которые также в начале своего пути испытывали многочисленные проблемы с производительностью и поддержкой современных API. Однако ситуация у Moore Threads может быть более сложной и продолжительной, так как у Intel на момент выхода её карт было гораздо больше опыта в создании графических процессоров.

Но компания строит амбициозные планы, медленно продвигаясь к своей цели, в конечном итоге добьется успеха. Новейшие драйверы под номером 240.50 работают с API OpenGL 3.3 в Windows 10 (Windows 11 не упоминается). Стоит отметить, что этому API уже почти полтора десятка лет, а самая последняя версия имеет номер 4.6. Так что компании Moore Threads определенно еще есть место для совершенствования.

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Кроме того Moore Threads сообщила о значительном расширении поддержки игр с API DirectX11. Например, PUBG теперь будет на 80% производительнее, чем с предыдущей версией драйвера, а в GTA 5 частота кадров увеличится на 60 процентов. Такие игры, как Valorant и Assetto Corsa повысили свою производительность на 60 и 50 процентов соответственно. Это всего лишь несколько примеров, но существует множество других популярных игр, оптимизированных для видеокарт Moore Threads.

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Очевидно, что целью компании является предоставление игрокам всё большего количества доступных игр. На данный момент для компании не имеет значения, работает ли лучший игровой графический процессор MTT медленнее, чем другие карты. Важно то, что видеокарта работает и насколько она доступна по цене. Кроме того теоретически флагманский графический ускоритель S80 имеет довольно впечатляющие характеристики, включая 16 ГБ памяти GDDR6 и интерфейс PCIe Gen5, который не может предложить ни один из лидеров рынка.