Сняты с производства и продажи будут только RTX 4070 Ti и RTX 4080

Интернет-портал Board Channels сегодня сообщил очередную порцию информации о видеокартах Nvidia. Этот сайт часто становится источником ранних утечек и слухов о предстоящих выпусках графических карт и процессоров. Хотя его точность в определении спецификаций может не всегда быть абсолютной, он имеет хороший послужной список в отношении изменений продуктов и их доступности на рынке.

реклама

Как сообщается, RTX 4070 не постигнет та же участь, что и видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 Ti, которые, как стало известно, постепенно выводятся из продажи по мере перехода к массовому производству моделей RTX 40 линейки SUPER. Судя по всему компания Nvidia планирует продавать RTX 4070 SUPER вместе с текущей версией ускорителя. Хотя основное внимание будет уделено RTX 4070 SUPER после её выхода, ожидается, что стандартная RTX 4070 останется на рынке в течение длительного периода.

В более ранних сообщениях говорилось, что NVIDIA в настоящее время отгружает последние партии видеокарт RTX 4080 и RTX 4070 Ti, а партнеры компании к концу года должны распродать имеющиеся у них запасы указанных моделей.

Возможной причиной, по которой к RTX 4070 останется в производстве и продаже может заключаться в том, что она более востребована и доступна, особенно по отношению к грядущей SUPER версии. В то время как другие графические карты SUPER, по слухам, предлагают увеличение количества ядер CUDA на 5–10%, RTX 4070 SUPER может похвастаться увеличением количества ядер на 22%, что помещает видеокарту в другую ценовую категорию и уровень производительности. После предполагаемого прекращения выпуска RTX 4070 Ti у NVIDIA останется только одна модель с объемом памяти 12 ГБ. Поэтому для NVIDIA представляется разумным сохранить на рынке оригинальную RTX 4070.

Однако пока сказать что-либо точно нельзя, а ценообразование будущих моделей остается наиболее животрепещущим вопросом, на который в данный момент нет ответа. NVIDIA может пойти на различные шаги, чтобы скорректировать свою продукцию как по характеристикам, так и по стоимости, или заменить существующие модели слегка улучшенными характеристиками.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Точной даты выхода карт линейки SUPER также нет, а различные источники указывают, что NVIDIA планирует представить видеокарты RTX 40 SUPER на выставке CES в январе наступающего года. Кроме того компания вполне может представить карты в одно время, но их выход на рынок будет поэтапным в зависимости от реакции рынка и потребителей.