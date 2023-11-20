Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Lunar Lake MX будут производиться TSMC по техпроцессу N3B
Это будут маломощные процессоры для мобильных устройств и ноутбуков

реклама

 Чипы Intel x86 ждут серьезные перемены. Просочившиеся в сеть слайды, опубликованные известным инсайдером @YuuKi_AnS, указывают на то, что вычислительная часть процессоров Lunar Lake MX будет изготовлена с использованием технологического процесса N3B TSMC, а это говорит о первом случае, когда Intel использовала аутсорсинговую технологию для своих высокопроизводительных ядер с архитектурой x86. Процессоры Intel Lunar Lake будут оснащены совершенно новой микроархитектурой, разработанной с нуля, чтобы обеспечить революционную эффективность и производительность на ватт, в первую очередь для мобильных устройств, однако, неясно, сколько лет этим слайдам, и они могут отражать более старый план компании.

 Судя по слайдам, линейка Intel Lunar Lake MX будет предлагать процессоры с восемью ядрами общего назначения (четырьмя высокопроизводительными Lion Cove и четырьмя энергоэффективными ядрами Skymont), 12 МБ кэш-памяти, до восьми графических кластеров Xe2 и более шести ускорителей искусственного интеллекта NPU 4.0. В зависимости от целевой мощности платформа будет поддерживать безвентиляторные модели мощностью 8 Вт, а также модели с активным охлаждением мощностью 17–30 Вт.

реклама

 Предполагается, что вычислительная часть процессора будет производиться по 3-нм техпроцессу N3B TSMC. Между тем, сама Intel указала, что ее процессоры Lunar Lake будут использовать собственный производственный процесс 18A.

 Платформа Intel Lunar Lake MX сохранит подход Intel к проектированию с использованием нескольких микросхем Foveros3D. Тем не менее согласно слайдам, чтобы уменьшить физические размеры, Intel планирует разместить процессор, графический процессор и контроллер памяти в одном блоке, а все остальное — в блоке чипсета.

 Также Intel Lunar Lake MX ориентирована в первую очередь на ноутбуки и будет поставляться с 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X-8533, что еще больше уменьшит занимаемую площадь платформы и повысит производительность.

 По оценкам Intel, представленным на слайдах, процессор Lunar Lake MX сэкономит от 100 до 250 мм2 пространства по сравнению с типичными моделями с памятью вне корпуса ЦП.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

 Хотя странно видеть, что Intel использует техпроцесс TSMC N3B для создания своих чипов Lunar Lake MX, это не является неожиданным. Поскольку компания хочет поместить ядра ЦП и ГП в один и тот же кристалл, возможно, имеет смысл построить все на N3B от TSMC, поскольку графические процессоры, как правило, больше, чем ЦП, и перепроектирование графического процессора Xe2 для Intel 18A может занять больше времени, чем компания хотела бы потратить на свой маломощный мобильный процессор.

#процессоры #tsmc #процессоры intel #lunar lake #xe2 #lunar lake mx
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предрелизный образец Intel Core i3-14100 заметили на китайской торговой площадке
Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7970X и Ryzen Threadripper 7980X оценили в играх
Разогнанный процессор Threadripper PRO 7995WX может набрать 184 тыс. баллов в Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
20
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
29
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
9
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
1
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Более 300 украинских спортсменов-мужчин предпочли остаться на Западе – Азаров рассказал почему
2
Эскалация конфликта в Мьянме затронула мирных жителей
1
Lockheed Martin заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты PrSM из установки HIMARS
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
174
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
16
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
7
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2

Сейчас обсуждают

Настоящий Мущина
23:09
короче ты не мущина, и в тебе нет запаха мущины, ты обосрался, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:08
неа. я номера левакам не раздаю. есть чё сказать пищи в вк , хотя ты очкошник и смелости не наберешся.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Настоящий Мущина
23:06
у меня микрофона нет на пк, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:05
позвони мне по вк. чё моросишь ля
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
HyperVG
22:56
Скорее всего зависит от нативки монитора. Сейчас если меньше натива поставить, то будет больно глазам. Это на ЭЛТ хоть 2к поставь, хоть 768р, сильно огромной разницы не будет. Да, она все равно будет ...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
valderm
22:41
это что за бред? вот такие скорости на обычном NVME
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
jsth
22:41
Прикольно, что никакой мовы. Ну в целом, рад за ребят, лица конечно счастливые, нефиг за всяких нюхачей и их сутенеров умирать. Риск высокий, с их слов вертолет границу мониторит, но они проскочили. З...
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
Vorvort
22:40
У Nvidia все видеокарты, кроме 4090, мертворожденные. 4080 и 4070 Ти сняты с производства, что подтверждает мои слова.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Иван Горыныч
22:38
Поспешишь, людей насмешишь сказал Роскосмос и влетел на тусклую стороны Луны обогнав всех и сразу.🤣🤣🤣
США заявляют, что Китай может опередить НАСА в гонке к Луне
Vorvort
22:37
Это твоя карта бесполезная, люди их для игр покупают. Нищеброды могут работать на игровых картах, но это их проблемы. Профи покупают H100 или Radeon Instinct.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем