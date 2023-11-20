Это на 55% больше стокового результата, утверждают в компании AMD

Ресурс QuasarZone сообщил, что его сотрудники посетили пресс-конференцию в прошлом месяце, и им показали слайд с заявлениями AMD о потенциальных показателях производительности Threadripper PRO 7995WX. Мировой рекорд на тот момент составлял 147668 очков, что было достигнуто с использованием платформы EPYC со 192 ядрами. В ходе того же мероприятия AMD продемонстрировала, что Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen4 потенциально может набрать более высокий результат — 148000 баллов.

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Команда AMD по разгону также установила два мировых рекорда, в которых используется испарительная камера охлаждения, а также жидкостное охлаждение. В обоих случаях были получены результаты выше 160 тысяч баллов:161000, а затем - 167 тысяч. Во время этих тестов процессор на базе архитектуры Zen4 достиг температуры выше 106°C и мощности 985 Вт, почти полностью используя ограничение в 1000 Вт, установленное программным обеспечением AMD Ryzen Master.

Во время октябрьского мероприятия AMD заявила, что их процессор может достичь еще более высокой производительности. В частности, процессор может набрать 184028 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23, вероятно, с использованием жидкого азота или других экзотических методов охлаждения. Примечательно, что это достижение официально не подтверждено, и на сайте HWBOT об этом в настоящее время нет никакой информации.

По мнению обозревателей, 96-ядерный Threadripper PRO 7995WX может набрать 118 тысяч баллов с воздушным охлаждением и 148 тысяч с водяным охлаждением. С жидким азотом он может достигать 177 тысяч точек. Это же мнение разделяет японское издание MyNavi, которое не смогло повторить достижения AMD.

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Конечно, только оверклокеры и обозреватели будут пытаться экстремально разогнать такой дорогой процессор. Эта модель будет стоить ошеломляющие 10000 долларов, а появится на прилавках магазинов он уже завтра.