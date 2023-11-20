Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Разогнанный процессор Threadripper PRO 7995WX может набрать 184 тыс. баллов в Cinebench R23
Это на 55% больше стокового результата, утверждают в компании AMD

реклама

 Ресурс QuasarZone сообщил, что его сотрудники посетили пресс-конференцию в прошлом месяце, и им показали слайд с заявлениями AMD о потенциальных показателях производительности Threadripper PRO 7995WX. Мировой рекорд на тот момент составлял 147668 очков, что было достигнуто с использованием платформы EPYC со 192 ядрами. В ходе того же мероприятия AMD продемонстрировала, что Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen4 потенциально может набрать более высокий результат — 148000 баллов.

реклама

 Команда AMD по разгону также установила два мировых рекорда, в которых используется испарительная камера охлаждения, а также жидкостное охлаждение. В обоих случаях были получены результаты выше 160 тысяч баллов:161000, а затем - 167 тысяч. Во время этих тестов процессор на базе архитектуры Zen4 достиг температуры выше 106°C и мощности 985 Вт, почти полностью используя ограничение в 1000 Вт, установленное программным обеспечением AMD Ryzen Master.

 Во время октябрьского мероприятия AMD заявила, что их процессор может достичь еще более высокой производительности. В частности, процессор может набрать 184028 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23, вероятно, с использованием жидкого азота или других экзотических методов охлаждения. Примечательно, что это достижение официально не подтверждено, и на сайте HWBOT об этом в настоящее время нет никакой информации.

 По мнению обозревателей, 96-ядерный Threadripper PRO 7995WX может набрать 118 тысяч баллов с воздушным охлаждением и 148 тысяч с водяным охлаждением. С жидким азотом он может достигать 177 тысяч точек. Это же мнение разделяет японское издание MyNavi, которое не смогло повторить достижения AMD.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

 Конечно, только оверклокеры и обозреватели будут пытаться экстремально разогнать такой дорогой процессор. Эта модель будет стоить ошеломляющие 10000 долларов, а появится на прилавках магазинов он уже завтра.

#amd #процессоры #процессоры amd #threadripper pro #threadripper pro 7995wx
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Lunar Lake MX будут производиться TSMC по техпроцессу N3B
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
20
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
29
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
9
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
1
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Более 300 украинских спортсменов-мужчин предпочли остаться на Западе – Азаров рассказал почему
2
Эскалация конфликта в Мьянме затронула мирных жителей
1
Lockheed Martin заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты PrSM из установки HIMARS
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
174
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
16
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
7
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2

Сейчас обсуждают

Настоящий Мущина
23:09
короче ты не мущина, и в тебе нет запаха мущины, ты обосрался, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:08
неа. я номера левакам не раздаю. есть чё сказать пищи в вк , хотя ты очкошник и смелости не наберешся.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Настоящий Мущина
23:06
у меня микрофона нет на пк, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:05
позвони мне по вк. чё моросишь ля
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
HyperVG
22:56
Скорее всего зависит от нативки монитора. Сейчас если меньше натива поставить, то будет больно глазам. Это на ЭЛТ хоть 2к поставь, хоть 768р, сильно огромной разницы не будет. Да, она все равно будет ...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
valderm
22:41
это что за бред? вот такие скорости на обычном NVME
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
jsth
22:41
Прикольно, что никакой мовы. Ну в целом, рад за ребят, лица конечно счастливые, нефиг за всяких нюхачей и их сутенеров умирать. Риск высокий, с их слов вертолет границу мониторит, но они проскочили. З...
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
Vorvort
22:40
У Nvidia все видеокарты, кроме 4090, мертворожденные. 4080 и 4070 Ти сняты с производства, что подтверждает мои слова.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Иван Горыныч
22:38
Поспешишь, людей насмешишь сказал Роскосмос и влетел на тусклую стороны Луны обогнав всех и сразу.🤣🤣🤣
США заявляют, что Китай может опередить НАСА в гонке к Луне
Vorvort
22:37
Это твоя карта бесполезная, люди их для игр покупают. Нищеброды могут работать на игровых картах, но это их проблемы. Профи покупают H100 или Radeon Instinct.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем