На данный момент на консоль можно сделать предзаказ, а поставки начнутся в следующем месяце

AYANEO наконец-то начала продавать консоль SLIDE, одну из многих новых игровых портативных консолей компании. Напомню, что AYANEO впервые продемонстрировала SLIDE в мае 2022 года вместе с AYANEO 2 на базе гибридного процессора AMD Ryzen 7 6800U. С тех пор SLIDE претерпела изменения, включая переход на Ryzen 7 7840U, который стал стандартным для современных игровых карманных компьютеров.

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Ryzen 7 7840U имеет восемь ядер на базе архитектуры Zen 4, которые могут работать на частоте до 5,1 ГГц при выполнении ресурсоемких задач. Кроме того эти ядра процессора имеют общий TDP 28 Вт с iGPU Radeon 780M на базе RDNA 3, который включает 12 вычислительных блоков с пиковой тактовой частотой 2,7 ГГц. Данный графический ускоритель достаточно мощный, чтобы играть в AAA проекты с разрешением 1080p с низкими или средними настройками графики в зависимости от игры.

Кроме того AYANEO SLIDE оснащена 6-дюймовым IPS-дисплеем с максимальной яркостью 400 нит, собственным разрешением 1080p и плотностью пикселей 368 PPI. Хотя дисплей устройства выдвигается вверх, открывая встроенную клавиатуру, AYANEO утверждает, что положение дисплей SLIDE можно регулировать в диапазоне от 10° до 30° для улучшения углов обзора.

При запуске AYANEO представила четыре конфигурации памяти стандарта LPDDR5X, хранилищем PCIe 4.0 и возможностью выбора между цветовыми вариантами Bright Black и Sunrise White. В настоящее время стоимость AYANEO SLIDE начинается с 699 долларов США за версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, но в конечном итоге эта цена вырастет до 899 долларов США, когда AYANEO предложит устройство для покупки на своем веб-сайте. Как показано на изображении ниже, SLIDE также доступна с оперативной памятью до 64 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 4 ТБ по цене раннего бронирования в размере 1299 долларов США.